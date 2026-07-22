Szájában csempészte ki a gyémántot az ékszerüzletből egy turista, hamisítványt hagyott a helyén

A gyémántlopás tervét még Indiában dolgozta ki a 41 éves Mangroliya Manojkumar Kurjibhai és a 30 éves Serasiya Milan Ramnikbhai. A két férfi azzal a céllal utazott Szingapúrba, hogy ellopjanak egy 4,95 karátos, mintegy 200 ezer szingapúri dollárt (körülbelül 154 ezer amerikai dollárt vagyis több mint 48 millió forintot) érő gyémántot.

A férfi a szájába vette a gyémántot, majd társával együtt elhagyták az üzletet - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az indiai Surat városában készíttettek egy hamis gyémántot, amely méretében, jellemzőiben, sőt még a célba vett drágakő sorozatszámában is megegyezett az eredetivel.

A két férfi 2026. június 19-én érkezett Szingapúrba, és még aznap délután bementek a Chinatown városrészben működő Dianoche ékszerüzletbe, ahol azt kérték, hogy megnézhessék a nagy értékű gyémántot.

Mangroliya elterelte az eladó figyelmét azzal, hogy több más ékszert is meg akart nézni.

Eközben társa, Milan végrehajtotta a cserét: a szájában elrejtett hamis gyémántot kiköpte, azt a valódi kő helyére tette, az eredeti drágakövet pedig a szájába rejtette.

A két férfi ezután közölte az eladóval, hogy még átgondolják a vásárlást, majd elhagyták az üzletet. Nem tudták azonban, hogy a mozdulataikat végig rögzítették a biztonsági kamerák.

Az eladó később észrevette, hogy hamisítvány került a valódi helyére, és hívta a rendőrséget – írja az NDTV.

Tourist, 41, gets jail for stealing S$200,000 diamond from Chinatown store, hid it in partner's mouth https://t.co/OQufLBxWH8 pic.twitter.com/pt27wmWiTH — Mothership (@MothershipSG) July 20, 2026

A két férfi még aznap estére repülőjegyet foglalt Indiába. A rendőrök azonban gyorsan azonosították és elfogták őket a Changi repülőtér 3-as terminálján, miközben az útlevél-ellenőrzésen próbáltak áthaladni.

A nyomozók Milan hátizsákjában megtalálták az ellopott valódi gyémántot, amelyet lefoglaltak és visszaadtak az ékszerüzletnek.

Mangroliyát a bíróság két év, két hónap és két hét börtönbüntetésre ítélte, miután bűnösnek vallotta magát lopásban. Társa ügyében pénteken folytatódik az eljárás.

Az ügyészség szerint a bűncselekmény súlyát növelte, hogy a két férfi kizárólag a lopás végrehajtása érdekében utazott Szingapúrba. Az ügyész hangsúlyozta, hogy a cselekmény előre kitervelt volt, komoly előkészületeket igényelt, a hamis gyémántot külön elkészíttették, és összehangoltan dolgoztak azért, hogy ne bukjanak le.