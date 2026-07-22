Szájában csempészte ki a gyémántot az ékszerüzletből egy turista, hamisítványt hagyott a helyén

A gyémántlopás tervét még Indiában dolgozta ki a 41 éves Mangroliya Manojkumar Kurjibhai és a 30 éves Serasiya Milan Ramnikbhai. A két férfi azzal a céllal utazott Szingapúrba, hogy ellopjanak egy 4,95 karátos, mintegy 200 ezer szingapúri dollárt (körülbelül 154 ezer amerikai dollárt vagyis több mint 48 millió forintot) érő gyémántot.
Az indiai Surat városában készíttettek egy hamis gyémántot, amely méretében, jellemzőiben, sőt még a célba vett drágakő sorozatszámában is megegyezett az eredetivel.
A két férfi 2026. június 19-én érkezett Szingapúrba, és még aznap délután bementek a Chinatown városrészben működő Dianoche ékszerüzletbe, ahol azt kérték, hogy megnézhessék a nagy értékű gyémántot.
Mangroliya elterelte az eladó figyelmét azzal, hogy több más ékszert is meg akart nézni.
Eközben társa, Milan végrehajtotta a cserét: a szájában elrejtett hamis gyémántot kiköpte, azt a valódi kő helyére tette, az eredeti drágakövet pedig a szájába rejtette.
A két férfi ezután közölte az eladóval, hogy még átgondolják a vásárlást, majd elhagyták az üzletet. Nem tudták azonban, hogy a mozdulataikat végig rögzítették a biztonsági kamerák.
Az eladó később észrevette, hogy hamisítvány került a valódi helyére, és hívta a rendőrséget – írja az NDTV.
A két férfi még aznap estére repülőjegyet foglalt Indiába. A rendőrök azonban gyorsan azonosították és elfogták őket a Changi repülőtér 3-as terminálján, miközben az útlevél-ellenőrzésen próbáltak áthaladni.
A nyomozók Milan hátizsákjában megtalálták az ellopott valódi gyémántot, amelyet lefoglaltak és visszaadtak az ékszerüzletnek.
Mangroliyát a bíróság két év, két hónap és két hét börtönbüntetésre ítélte, miután bűnösnek vallotta magát lopásban. Társa ügyében pénteken folytatódik az eljárás.
Az ügyészség szerint a bűncselekmény súlyát növelte, hogy a két férfi kizárólag a lopás végrehajtása érdekében utazott Szingapúrba. Az ügyész hangsúlyozta, hogy a cselekmény előre kitervelt volt, komoly előkészületeket igényelt, a hamis gyémántot külön elkészíttették, és összehangoltan dolgoztak azért, hogy ne bukjanak le.
Mangroliya a bíróságon tolmácson keresztül azt mondta, két gyermeke él Indiában, és enyhébb büntetést kért.
Gyémánteső a reptéren, hatalmas fogás Frankfurtban
Egy Angolából érkező utas kézipoggyászában több mint 11 ezer nyers gyémántot találtak. A férfi nem jelentette be a drágaköveket, és semmilyen hivatalos engedéllyel nem tudta igazolni azok eredetét.