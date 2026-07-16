Forró vizet öntött a négyéves gyermek fejére, csak mert csúnyának tartotta

Egy amerikai nő ellen gyerekbántalmazás miatt indult eljárás, miután a hatóságok szerint súlyosan bántalmazott egy négyéves kisfiút Wyoming államban. A 26 éves Richellena Alana Vinita Lorraine Rule-Monroy a vád szerint forró vizet öntött a gyermek fejére, mert „csúnyának” tartotta.

Gyerekbántalmazás miatt letartóztattak egy nőt: forró vizet öntött egy négyéves fiúra

Fotó: Park County Jail

A nő eredetileg azt állította, hogy baleset történt: szerinte a fiú akkor sérült meg, amikor zabkását készített, és véletlenül ráborította a forró vizet. Az orvosok azonban a vizsgálatok során olyan sérüléseket találtak, amelyek szerintük nem magyarázhatók egyszerű balesettel.

A nőt a hatóságok súlyos testi sérülést okozó, kiemelten veszélyes gyermekbántalmazással vádolják.

Gyermekbántalmazás: az orvosok szerint a sérülések nem egyetlen esetre utaltak

A nyomozás akkor kezdődött, amikor Rule-Monroy július 2-án kórházba vitte a gyermeket a Powell Valley Hospitalba. A nő azt mondta az orvosoknak, hogy előző este főzés közben történt a baleset.

Az egészségügyi dolgozók azonban hamar gyanút fogtak, mert a gyermek testén nemcsak égési sérüléseket találtak, hanem számos más sérülést is.

A vizsgálatok során részleges vastagságú égési sérüléseket, hólyagokat, az egyik szem körüli zúzódásokat, valamint több más sérülést dokumentáltak. A gyermek fején végzett CT-vizsgálat pedig állítólag agyvérzésre utaló jeleket, vérömlenyt és egy esetleges koponyaalapi törést is kimutatott.

Dr. Kelly Christensen gyermekbántalmazási szakértő az értékelésében azt írta, hogy a sérülések összessége „erősen arra utal”, hogy a gyermek fizikai bántalmazás áldozata lehetett.

A szakember azt is megkérdőjelezte, miért nem vitték azonnal kórházba a gyermeket egy ilyen súlyos égési sérülés után. A vizsgálatok szerint több zúzódás és sérülés különböző gyógyulási szakaszban volt, ami arra utalhat, hogy azok nem egyszerre keletkeztek.

A kisfiú azt mondta, azért öntötték le forró vízzel, mert „csúnya”

Miután a gyermeket a hatóságok védelembe vették, a fiú állítólag egy nevelőszülőnek azt mondta, hogy Rule-Monroy azért öntött forró vizet a fülére, mert „csúnya”.