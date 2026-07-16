Forró vizet öntött a négyéves gyermek fejére, csak mert csúnyának tartotta

Egy amerikai nő ellen gyerekbántalmazás miatt indult eljárás, miután a hatóságok szerint súlyosan bántalmazott egy négyéves kisfiút Wyoming államban. A 26 éves Richellena Alana Vinita Lorraine Rule-Monroy a vád szerint forró vizet öntött a gyermek fejére, mert „csúnyának” tartotta.
A nő eredetileg azt állította, hogy baleset történt: szerinte a fiú akkor sérült meg, amikor zabkását készített, és véletlenül ráborította a forró vizet. Az orvosok azonban a vizsgálatok során olyan sérüléseket találtak, amelyek szerintük nem magyarázhatók egyszerű balesettel.
A nőt a hatóságok súlyos testi sérülést okozó, kiemelten veszélyes gyermekbántalmazással vádolják.
Gyermekbántalmazás: az orvosok szerint a sérülések nem egyetlen esetre utaltak
A nyomozás akkor kezdődött, amikor Rule-Monroy július 2-án kórházba vitte a gyermeket a Powell Valley Hospitalba. A nő azt mondta az orvosoknak, hogy előző este főzés közben történt a baleset.
Az egészségügyi dolgozók azonban hamar gyanút fogtak, mert a gyermek testén nemcsak égési sérüléseket találtak, hanem számos más sérülést is.
A vizsgálatok során részleges vastagságú égési sérüléseket, hólyagokat, az egyik szem körüli zúzódásokat, valamint több más sérülést dokumentáltak. A gyermek fején végzett CT-vizsgálat pedig állítólag agyvérzésre utaló jeleket, vérömlenyt és egy esetleges koponyaalapi törést is kimutatott.
Dr. Kelly Christensen gyermekbántalmazási szakértő az értékelésében azt írta, hogy a sérülések összessége „erősen arra utal”, hogy a gyermek fizikai bántalmazás áldozata lehetett.
A szakember azt is megkérdőjelezte, miért nem vitték azonnal kórházba a gyermeket egy ilyen súlyos égési sérülés után. A vizsgálatok szerint több zúzódás és sérülés különböző gyógyulási szakaszban volt, ami arra utalhat, hogy azok nem egyszerre keletkeztek.
A kisfiú azt mondta, azért öntötték le forró vízzel, mert „csúnya”
Miután a gyermeket a hatóságok védelembe vették, a fiú állítólag egy nevelőszülőnek azt mondta, hogy Rule-Monroy azért öntött forró vizet a fülére, mert „csúnya”.
A gyermek a nyomozóknak arról is beszámolt, hogy a nő korábban ledobta egy lépcsőn.
A gyermek állapota később romlott, ezért július 8-án a utahi University of Utah Burn Centerbe szállították speciális kezelésre. A kórház gyermekbántalmazási szakértői szerint a fülén található harmadfokú égési sérülések nem véletlenül keletkeztek.
A Park megyei ügyészség szerint az ügy „rendkívül súlyos” bántalmazásról szól.
„Akárhogy is nézzük, egy gyermek súlyos sérüléseiről van szó” – mondta Bryan Skoric ügyész a bíróságon.
A nő tagadja a vádakat, július végén folytatódik a gyerekbántalmazási ügy
Rule-Monroy ügyvédje szerint védence harcolni fog a vádak ellen. A védelem arra hivatkozott, hogy a nő korábban magyarázatot adott a sérülésekre, és nem volt büntetett előéletű.
A bíró 125 ezer dolláros óvadékot állapított meg, miközben az ügyészség 150 ezer dolláros készpénzes óvadékot kért.
A következő meghallgatást július 22-re tűzték ki. A hatóságok vizsgálata jelenleg is folyamatban van.
Mindeközben Ausztráliát is súlyos gyermekbántalmazási ügy rázta meg. Egy volt gyermekgondozó ellen 329 vádpontban emeltek vádat, a nyomozók szerint pedig több áldozata lehetett, mint bármely más ismert gyermekbántalmazónak az ország történetében.