Így akadályozhatjuk meg, hogy a gyerek folyamatosan a telefonját nyomkodja

A mobiltelefonok és közösségi oldalak ma már a mindennapok részévé váltak, ezért sok családban komoly kérdés, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt az online és offline élet között. A gyerekek telefonhasználata különösen a tinédzserek esetében okozhat vitákat, hiszen a közösségi média egyszerre jelent szórakozást, információforrást és kapcsolattartási lehetőséget. Szakértők szerint a szülőknek nem tiltásokkal, hanem tudatos irányítással érdemes segíteniük a fiatalokat.
Jane Gilmour gyermekpszichológus úgy véli, a szokások megváltoztatása mindig nehéz folyamat, ezért érdemes nyugodt pillanatban elkezdeni a változtatást, nem pedig egy képernyőidő miatti vita közepén.
Az egyik első lépés lehet, ha a család kijelöl egy helyet a lakásban, ahol a telefonokat és tableteket tárolják. Például egy közös töltőállomás segíthet abban, hogy az eszközök ne legyenek állandóan kéznél.
A szakértők szerint már az is sokat számíthat, ha a telefonoknak van egy meghatározott helyük, ahová a családtagok visszateszik azokat.
A kamaszokat is be kell vonni a szabályokba
A nagyobb gyerekek és a tinédzserek esetében különösen fontos, hogy ne egyszerűen rájuk kényszerített szabályokként éljék meg a képernyőidő korlátozását.
Maryhan Baker gyermekpszichológus szerint a szülőknek érdemes elismerniük azt is, hogy a közösségi média fontos szerepet tölt be a fiatalok társas kapcsolataiban.
Ahelyett, hogy csak azt mondanák, hogy „tedd le a telefont”, hatékonyabb lehet beszélgetést kezdeményezni arról, hogyan lehet egyensúlyt teremteni az online és offline élet között.
Olivia Edwards szülői tanácsadó szerint a jó kapcsolat a gyermekkel alapvető ahhoz, hogy együttműködés alakuljon ki. Ebbe az is beletartozhat, hogy a szülő érdeklődik a gyerek által nézett tartalmak iránt.
A telefonhasználatból tanulási lehetőség is lehet
Sok szülő nehezen követi a közösségi média gyorsan változó trendjeit, de a szakértők szerint ez lehetőség is a közös tanulásra.
Ahelyett, hogy a szülők csak veszélyforrásként tekintenének az online világra, beszélgethetnek arról is, hogyan működnek az alkalmazások.
Például érdemes megkérdezni a gyerektől: tudja-e, hogyan érik el az alkalmazások, hogy a felhasználók minél tovább maradjanak az oldalon.
A digitális tudatosság fejlesztése segíthet abban, hogy a gyerekek ne csak fogyasztói, hanem tudatos használói legyenek a közösségi médiának.
A szülők példája is számít
A gyerekek gyakran utánozzák a felnőttek viselkedését, ezért a szülőknek saját telefonhasználatukat is érdemes átgondolniuk.
A szakértők szerint nem szükséges tökéletes példát mutatni, de sokat jelenthet, ha a szülő maga is elismeri, hogy neki sem mindig könnyű letennie a telefont.
A családban kialakított közös szabályok – például telefonmentes étkezések vagy esti képernyőszünet – mindenki számára hasznosak lehetnek.
A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az unalom nem feltétlenül probléma. A gyerekeknek szükségük van olyan időre is, amikor nem éri őket folyamatos digitális inger.
Az unatkozás lehetőséget adhat a kreativitásra, a gondolkodásra és a képzelet fejlődésére.
Nem kell pánikba esni a közösségi média miatt
A digitális világ gyors terjedése sok szülőben félelmet kelt, de Tony Sampson, az Essexi Egyetem digitális kommunikációval foglalkozó kutatója szerint nem érdemes pánikba esni.
Szerinte gyakori hiba, hogy a felnőttek minden tinédzsert automatikusan a közösségi média „rabjának” tekintenek.
A kutató szerint a gyerekek és fiatalok agya még rendkívül alkalmazkodóképes, ezt nevezik neuroplaszticitásnak. A közösségi média önmagában nem feltétlenül csökkenti a figyelmet, inkább egy adott irányba tereli azt.
A tudatos használat ugyanakkor kreativitást, felfedezést és tanulást is segíthet.
A szakértők szerint ezért a cél nem a telefon teljes száműzése, hanem az, hogy a gyerekek megtanulják egészséges módon használni a digitális eszközöket.