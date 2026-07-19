Így akadályozhatjuk meg, hogy a gyerek folyamatosan a telefonját nyomkodja

A mobiltelefonok és közösségi oldalak ma már a mindennapok részévé váltak, ezért sok családban komoly kérdés, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt az online és offline élet között. A gyerekek telefonhasználata különösen a tinédzserek esetében okozhat vitákat, hiszen a közösségi média egyszerre jelent szórakozást, információforrást és kapcsolattartási lehetőséget. Szakértők szerint a szülőknek nem tiltásokkal, hanem tudatos irányítással érdemes segíteniük a fiatalokat.

Gyerekek és a telefon: 5 módszer, amivel csökkenthető a végtelen görgetés

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Jane Gilmour gyermekpszichológus úgy véli, a szokások megváltoztatása mindig nehéz folyamat, ezért érdemes nyugodt pillanatban elkezdeni a változtatást, nem pedig egy képernyőidő miatti vita közepén.

Az egyik első lépés lehet, ha a család kijelöl egy helyet a lakásban, ahol a telefonokat és tableteket tárolják. Például egy közös töltőállomás segíthet abban, hogy az eszközök ne legyenek állandóan kéznél.

A szakértők szerint már az is sokat számíthat, ha a telefonoknak van egy meghatározott helyük, ahová a családtagok visszateszik azokat.

A kamaszokat is be kell vonni a szabályokba

A nagyobb gyerekek és a tinédzserek esetében különösen fontos, hogy ne egyszerűen rájuk kényszerített szabályokként éljék meg a képernyőidő korlátozását.

Maryhan Baker gyermekpszichológus szerint a szülőknek érdemes elismerniük azt is, hogy a közösségi média fontos szerepet tölt be a fiatalok társas kapcsolataiban.

Ahelyett, hogy csak azt mondanák, hogy „tedd le a telefont”, hatékonyabb lehet beszélgetést kezdeményezni arról, hogyan lehet egyensúlyt teremteni az online és offline élet között.

Olivia Edwards szülői tanácsadó szerint a jó kapcsolat a gyermekkel alapvető ahhoz, hogy együttműködés alakuljon ki. Ebbe az is beletartozhat, hogy a szülő érdeklődik a gyerek által nézett tartalmak iránt.

A telefonhasználatból tanulási lehetőség is lehet

Sok szülő nehezen követi a közösségi média gyorsan változó trendjeit, de a szakértők szerint ez lehetőség is a közös tanulásra.

Ahelyett, hogy a szülők csak veszélyforrásként tekintenének az online világra, beszélgethetnek arról is, hogyan működnek az alkalmazások.

Például érdemes megkérdezni a gyerektől: tudja-e, hogyan érik el az alkalmazások, hogy a felhasználók minél tovább maradjanak az oldalon.