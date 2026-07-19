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Így akadályozhatjuk meg, hogy a gyerek folyamatosan a telefonját nyomkodja

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Sok szülő számára egyre nagyobb kihívást jelent, hogy gyermekük mennyi időt tölt telefonnal, tablettel vagy a közösségi médiában. A gyerekek digitális szokásainak alakításában a szakértők szerint nem a teljes tiltás jelenti a legjobb megoldást, hanem a fokozatos változtatás és a közös szabályok kialakítása. A cél nem az, hogy a fiatalokat teljesen elszigeteljük a technológiától, hanem hogy megtanulják tudatosan használni az online világot.
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A mobiltelefonok és közösségi oldalak ma már a mindennapok részévé váltak, ezért sok családban komoly kérdés, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt az online és offline élet között. A gyerekek telefonhasználata különösen a tinédzserek esetében okozhat vitákat, hiszen a közösségi média egyszerre jelent szórakozást, információforrást és kapcsolattartási lehetőséget. Szakértők szerint a szülőknek nem tiltásokkal, hanem tudatos irányítással érdemes segíteniük a fiatalokat.

Gyerekek és a telefon: 5 módszer, amivel csökkenthető a végtelen görgetés
Gyerekek és a telefon: 5 módszer, amivel csökkenthető a végtelen görgetés
Fotó: Unsplash

Jane Gilmour gyermekpszichológus úgy véli, a szokások megváltoztatása mindig nehéz folyamat, ezért érdemes nyugodt pillanatban elkezdeni a változtatást, nem pedig egy képernyőidő miatti vita közepén.

Az egyik első lépés lehet, ha a család kijelöl egy helyet a lakásban, ahol a telefonokat és tableteket tárolják. Például egy közös töltőállomás segíthet abban, hogy az eszközök ne legyenek állandóan kéznél.

A szakértők szerint már az is sokat számíthat, ha a telefonoknak van egy meghatározott helyük, ahová a családtagok visszateszik azokat.

A kamaszokat is be kell vonni a szabályokba

A nagyobb gyerekek és a tinédzserek esetében különösen fontos, hogy ne egyszerűen rájuk kényszerített szabályokként éljék meg a képernyőidő korlátozását.

Maryhan Baker gyermekpszichológus szerint a szülőknek érdemes elismerniük azt is, hogy a közösségi média fontos szerepet tölt be a fiatalok társas kapcsolataiban.

Ahelyett, hogy csak azt mondanák, hogy „tedd le a telefont”, hatékonyabb lehet beszélgetést kezdeményezni arról, hogyan lehet egyensúlyt teremteni az online és offline élet között.

Olivia Edwards szülői tanácsadó szerint a jó kapcsolat a gyermekkel alapvető ahhoz, hogy együttműködés alakuljon ki. Ebbe az is beletartozhat, hogy a szülő érdeklődik a gyerek által nézett tartalmak iránt.

A telefonhasználatból tanulási lehetőség is lehet

Sok szülő nehezen követi a közösségi média gyorsan változó trendjeit, de a szakértők szerint ez lehetőség is a közös tanulásra.

Ahelyett, hogy a szülők csak veszélyforrásként tekintenének az online világra, beszélgethetnek arról is, hogyan működnek az alkalmazások.

Például érdemes megkérdezni a gyerektől: tudja-e, hogyan érik el az alkalmazások, hogy a felhasználók minél tovább maradjanak az oldalon.

A digitális tudatosság fejlesztése segíthet abban, hogy a gyerekek ne csak fogyasztói, hanem tudatos használói legyenek a közösségi médiának.

A szülők példája is számít

A gyerekek gyakran utánozzák a felnőttek viselkedését, ezért a szülőknek saját telefonhasználatukat is érdemes átgondolniuk.

A szakértők szerint nem szükséges tökéletes példát mutatni, de sokat jelenthet, ha a szülő maga is elismeri, hogy neki sem mindig könnyű letennie a telefont.

A családban kialakított közös szabályok – például telefonmentes étkezések vagy esti képernyőszünet – mindenki számára hasznosak lehetnek.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az unalom nem feltétlenül probléma. A gyerekeknek szükségük van olyan időre is, amikor nem éri őket folyamatos digitális inger.

Az unatkozás lehetőséget adhat a kreativitásra, a gondolkodásra és a képzelet fejlődésére.

Nem kell pánikba esni a közösségi média miatt

A digitális világ gyors terjedése sok szülőben félelmet kelt, de Tony Sampson, az Essexi Egyetem digitális kommunikációval foglalkozó kutatója szerint nem érdemes pánikba esni.

Szerinte gyakori hiba, hogy a felnőttek minden tinédzsert automatikusan a közösségi média „rabjának” tekintenek.

A kutató szerint a gyerekek és fiatalok agya még rendkívül alkalmazkodóképes, ezt nevezik neuroplaszticitásnak. A közösségi média önmagában nem feltétlenül csökkenti a figyelmet, inkább egy adott irányba tereli azt.

A tudatos használat ugyanakkor kreativitást, felfedezést és tanulást is segíthet.

A szakértők szerint ezért a cél nem a telefon teljes száműzése, hanem az, hogy a gyerekek megtanulják egészséges módon használni a digitális eszközöket.

 

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