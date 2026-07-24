Halálos tragédia történt a népszerű üdülőhelyen – egy gyermek életét vesztette

Tragédiával végződött két gyermek mentése a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canaria szigetén, a La Laja strandnál. A Mirror beszámolója szerint július 21-én, kedden 13.36-kor riasztották a sürgősségi szolgálatokat, mert két kiskorú bajba került a tengerben.

Tragédiával végződött két gyermek mentése a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canaria szigetén, a La Laja strandnál (A képen az El Hierro a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek legkisebb tagja az Atlanti-óceánon)

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Tragédia a Kanári-szigeteken, meghalt egy 12 éves gyermek

A helyszínre mentőautók, egy gyorsbeavatkozó jármű és egy mentőhelikopter érkezett. A mentésben a Spanyol Vöröskereszt, a tengeri mentőszolgálat, a csendőrség, a rendőrség és a tűzoltóság egységei is részt vettek.

A Vöröskereszt vízimentői egy 11 éves gyermeket kimentettek a vízből. A kiskorút a Kanári-szigeteki Egyetemi Anya- és Gyermekkórházba szállították, sérüléseinek súlyosságáról és jelenlegi állapotáról azonban nem közöltek részleteket.

A másik gyermek után szárazföldön, a tengeren és a levegőből is kutattak. A 12 éves gyermek holttestét végül a vízben találták meg, majd a csendőrség hajójával a San Cristóbal-i kikötőbe vitték. A tragédia körülményeit a spanyol országos rendőrség vizsgálja.

La Laja Las Palmas de Gran Canaria négy strandjának egyike, a főváros déli része és Telde között fekszik. Telde a sziget második legnépesebb városa.

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