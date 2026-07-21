Szeméthegyek és elképesztő mocsok között éltek a gyerekek, akiket anyjuk évekre magukra hagyott – videó

Egy 35 éves michigani anya éveken át egyedül hagyta három gyermekét egy borzalmas körülmények között lévő Oakland megyei Pontiac-i lakásban. Kelli Bryant háromrendbeli elsőfokú gyermekbántalmazás miatt kerül bíróság elé.

A gyermekbántalmazás miatt az anya legalább hat év börtönbüntetésre számíthat

Fotó: Oakland County Sheriff's Office

A gyerekek – egy 15 éves fiú, valamint két lány, akik 13 és 12 évesek voltak – több éven keresztül egyedül éltek az ingatlanban. A hajuk kócos volt, a túl hosszú lábkörmeik miatt nehezen tudtak járni, és nem tudták, hogyan kell használni a WC-t vagy a higiéniai eszközöket. Egyikük sem járt iskolába évek óta.

A gyerekek csak alkalmanként kaptak élelmiszert, amelyet az anya az ajtóhoz küldött, miközben a lakásban nagy mennyiségű szemét és emberi ürülék is volt. A kislányok ágy helyett pizzás dobozokon aludtak.

🚨NEW: Pontiac mother accused of abandoning her kids -15, 12, and 13- for years has been sentenced to TWO YEARS OF PROBATION for welfare fraud



Kelli Bryant pleaded no contest to three counts of welfare fraud and was sentenced to probation along with time served



She was also… pic.twitter.com/VJEu8x7dl9 — Unlimited L's (@unlimited_ls) June 18, 2026

A hatóságok 2025 februárjában egy ellenőrzés során találtak rá a gyerekekre. A rendőrök olyan rossz állapotokat tapasztaltak a lakásban, hogy a helyszínelőknek védőruhát kellett viselniük a vizsgálat során. A gyermekeket ezután biztonságba helyezték – írja a True Crime News.

A rendőrségi információk szerint az anyjuk akkor már nem élt együtt a gyerekekkel, hanem máshol lakott a városban. A nő vádalkut kötött, melynek az ügyészség szerint egyik célja az volt, hogy a gyerekeknek ne kelljen bírósági tárgyaláson vallomást tenniük.

A vádalku alapján az anya legalább hat év börtönbüntetésre számíthat. A végleges ítéletről szeptemberben döntenek.

Súlyos gyermekbántalmazás, forró vizet öntött a négyéves gyermek fejére

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