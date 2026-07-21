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gyermekbántalmazás

Szeméthegyek és elképesztő mocsok között éltek a gyerekek, akiket anyjuk évekre magukra hagyott – videó

1 órája
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Egy michigani anya éveken keresztül magára hagyta három gyermekét egy elhanyagolt házban. Kelli Bryant akár hat év börtönbüntetést is kaphat, miután beismerte a gyermekbántalmazással kapcsolatos vádakat.
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gyermekbántalmazásbörtönbüntetésMichigan

Egy 35 éves michigani anya éveken át egyedül hagyta három gyermekét egy borzalmas körülmények között lévő Oakland megyei Pontiac-i lakásban. Kelli Bryant háromrendbeli elsőfokú gyermekbántalmazás miatt kerül bíróság elé.

Kelli Bryant, gyermekbántalmazás, Michigan, Oakland, börtön
A gyermekbántalmazás miatt az anya legalább hat év börtönbüntetésre számíthat
Fotó: Oakland County Sheriff's Office

A gyerekek – egy 15 éves fiú, valamint két lány, akik 13 és 12 évesek voltak – több éven keresztül egyedül éltek az ingatlanban. A hajuk kócos volt, a túl hosszú lábkörmeik miatt nehezen tudtak járni, és nem tudták, hogyan kell használni a WC-t vagy a higiéniai eszközöket. Egyikük sem járt iskolába évek óta.

A gyerekek csak alkalmanként kaptak élelmiszert, amelyet az anya az ajtóhoz küldött, miközben a lakásban nagy mennyiségű szemét és emberi ürülék is volt. A kislányok ágy helyett pizzás dobozokon aludtak.

A hatóságok 2025 februárjában egy ellenőrzés során találtak rá a gyerekekre. A rendőrök olyan rossz állapotokat tapasztaltak a lakásban, hogy a helyszínelőknek védőruhát kellett viselniük a vizsgálat során. A gyermekeket ezután biztonságba helyezték – írja a True Crime News.

A rendőrségi információk szerint az anyjuk akkor már nem élt együtt a gyerekekkel, hanem máshol lakott a városban. A nő vádalkut kötött, melynek az ügyészség szerint egyik célja az volt, hogy a gyerekeknek ne kelljen bírósági tárgyaláson vallomást tenniük.

A vádalku alapján az anya legalább hat év börtönbüntetésre számíthat. A végleges ítéletről szeptemberben döntenek.

Súlyos gyermekbántalmazás, forró vizet öntött a négyéves gyermek fejére

Egy négyéves kisfiú súlyos sérülésekkel került kórházba Wyomingban, miután a hatóságok szerint mostohaanyja forró vizet öntött rá. A gyerekbántalmazás gyanúja miatt letartóztatott nő azt állította, hogy baleset történt, az orvosok azonban a gyermek testén talált sérülések alapján súlyos, hosszan tartó bántalmazásra gyanakodnak.

 

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