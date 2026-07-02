A szomszédok sem tudtak róluk: 16 gyermeket mentettek ki a borzalmas házból

Tizenhat gyermeket mentettek ki egy leromlott állapotú házból Ohio állam egyik vidéki településén. A hatóságok szerint a gyermekeket éveken át egyetlen szobában tartották, embertelen, erősen szennyezett körülmények között – olvasható a The Guardian hasábjain.

Rendőrségi akció: 16 gyermeket találtak egy leromlott házban (Illusztráció!)

Fotó: EMILE WINDAL / BELGA MAG / AFP

Embertelen körülmények: 16 gyermeket mentettek ki egy házból Ohióban

A gyerekek 1,5 és 18 év közöttiek voltak, mindannyian ugyanahhoz a családhoz tartoztak. A hatóságok szerint többük beszélni sem tudott, az egyik 18 éves, fejlődési rendellenességgel élő lány pedig a saját nevét sem tudta leírni.

A seriff szerint a ház állapota sokkoló volt, emberi ürülék és súlyos szennyezettség volt mindenhol. Azt mondta, az állatok is jobb körülmények között élnek – írta a lap.

A szülők és két nagyszülő ellen 16 rendbeli gyermekveszélyeztetés miatt emeltek vádat.

A hatóságok egy másik ügy kapcsán tartott házkutatás során találták meg a gyerekeket. A seriff szerint nem voltak ketrecek, de a gyerekek egy körülbelül 3,5×3,5 méteres helyiségben élhettek.

A hatóságok több gyermeket kórházba szállítottak, közülük egy kritikus állapotba került és lélegeztetőgépre is került.

A rendőrség szerint a család évek óta kerülte az állami nyilvántartásokat, a gyerekek pedig nem jártak iskolába.

A nyomozók és ügyészek a helyszínt „emberileg felfoghatatlan borzalomnak” nevezték, és hangsúlyozták, hogy az ügy kivizsgálása tovább folytatódik.