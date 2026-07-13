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gyermekbántalmazás

Leleplezték a kegyetlen gyermekgondozót: többszáz fiatalt bántalmazott 62 nevelési intézményben

1 órája
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Súlyos gyermekbántalmazási ügy rázta meg Ausztráliát: egy volt gyermekgondozó ellen 329 vádpontban emeltek vádat, a nyomozók szerint pedig több áldozata lehetett, mint bármely más ismert gyermekbántalmazónak az ország történetében. A bíróság hétfőn elutasította a férfi kérelmét, így nyilvánosságra hozták a személyazonosságát.
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gyermekbántalmazásgyermekgondozóbántalmazás

Leleplezték azt a korábbi gyermekgondozót, aki ellen 329 gyermekbántalmazással kapcsolatos vádat emeltek, miután a bíróság elutasította a nevének eltitkolására irányuló kísérletét. A 35 éves Hamish Taitet 2025 júliusában tartóztatták le, és azzal vádolták, hogy 2009 és 2025 között öt gyermekfelügyeleti központban bántalmazott gyermekeket. Ez alatt a 16 éves időszak alatt 62 kisgyermekkori nevelési intézményben dolgozott vagy vett részt, többnyire Sydney északnyugati részén . Az ellene felhozott vádak között 134 gyermekbántalmazási anyagok vagy adatok előállításával kapcsolatos. 

Nem adott helyet kérelmének a bíróság: leleplezték a bántalmazó gyermekgondozót
Nem adott helyet kérelmének a bíróság: leleplezték a bántalmazó gyermekgondozót. Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Taitet összesen 12 rendbeli vádponttal néz szembe, amiért szándékosan szexuálisan megérintett egy 10 év alatti gyermeket, valamint 44 rendbeli súlyosbító vádponttal, amiért valakit magánéleti aktus közben filmezett le, vagy beleegyezése nélkül filmre vették egy nemi szervét. Eszközein több mint kétmillió fájlt foglaltak le, amelyek állítólag gyermekbántalmazási képeket és 500 000 „egyedi képet” tartalmaztak 122 állítólagos gyermekáldozatról.

A nyomozók azzal vádolják, hogy több állítólagos áldozatot bántalmazott, mint bármely más gyermekmolesztálót Ausztrália történelmében.

A vádak száma ugyanis meghaladja az Ashley Paul Griffith ellen felhozott vádak számát, akit Ausztrália legrosszabb pedofiljának tartanak, és életfogytiglani börtönbüntetését tölti közel 70 fiatal lány megerőszakolásáért és bántalmazásáért . 

Nem adott helyet kérelmének a bíróság: leleplezték a bántalmazó gyermekgondozót

Tait kérelme során azzal érvelt, hogy a „családja biztonsága” érdekében szüksége van az anonimitásra.  Ez azonban felháborította a szülőket, akik Tait kilétének nyilvánosságra hozatalát követelték, írja a DailyMail.

 

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