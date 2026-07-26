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étrend

Eltűnt a híres mediterrán étrend, súlyos árat fizetnek a gyerekek

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Egyre fiatalabb gyerekek kerülnek orvoshoz súlyos testsúlyproblémákkal. A gyermekkori elhízás Olaszország déli részén már különösen nagy méreteket öltött, miközben a hagyományos étrendet sok családban kalóriadús ételek váltották fel. Az orvosok szerint a szülők gyakran nem érzékelik időben az egészségügyi kockázatot.
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étrendegészségügyi kockázatolaszországelhízás

Az olasz gyerekek között egyre gyakoribb a súlyos elhízás, különösen az ország déli részén. Campania egyes térségeiben a nyolc- és kilencévesek több mint 40 százaléka túlsúlyos, miközben az orvosok már két-három éves, kirívóan nagy testsúlyú gyerekeket is kezelnek. Erről szól a BBC riportja.

A gyermekkori elhízás sok családot érint Olaszországban, ahol az orvosok szerint a tészta, a feldolgozott ételek és a rossz étrend is súlyosbítja a helyzetet.
A gyermekkori elhízás sok családot érint Olaszországban, ahol az orvosok szerint a tészta, a feldolgozott ételek és a rossz étrend is súlyosbítja a helyzetet. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Gyermekkori elhízás Olaszországban – eltűnőben a mediterrán étrend

Olaszországban a mediterrán étrend egyre kevésbé határozza meg a gyerekek mindennapi étkezését. A tészta, a kenyér, a cukros italok és az ultrafeldolgozott ételek túlzott fogyasztása komoly egészségügyi következményekkel járhat.

A szakértők szerint a hagyományos mediterrán étrendet nagyrészt felváltották a kalóriadús, ultrafeldolgozott ételek. Egy helyi orvos úgy fogalmazott, hogy az olaszoknak már csak körülbelül 10 százaléka követi valóban a zöldségekben, hüvelyesekben, halban és olívaolajban gazdag étrendet.

A modern táplálkozást az úgynevezett öt P jellemzi: pizza, pasta, patate, proteine és pane, vagyis pizza, tészta, burgonya, fehérje és kenyér.

Sok gyerek egész nap cukros, zsíros és kalóriadús ételeket fogyaszt, miközben kevés zöldséget és gyümölcsöt eszik.

Az orvosok szerint sok család nem ismeri fel, hogy a gyermek testsúlya már egészségügyi kockázatot jelent. A riportban szereplő tízéves Francesca 60 kilogrammot nyom, szülei mégsem emiatt kértek orvosi segítséget.

A mozgáshiány is súlyosbítja a helyzetet. Sok régi olasz iskolaépületben alig van megfelelő tornaterem, a nápolyi kultúrában pedig a pufók gyereket gyakran továbbra is egészségesnek tartják.

 

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