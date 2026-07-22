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brutális gyilkosság

Százszor szúrták meg a nőt, évekkel később jött a fordulat az ügyben

39 perce
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Több mint egy évtized után juthattak el egy brutális bűnügy feltételezett elkövetőjéhez. A gyilkosság miatt letartóztatott texasi ingatlanügynököt azzal vádolják, hogy csaknem száz késszúrással végzett egy nővel.
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brutális gyilkosságáldozatgyilkosságkés

A gyilkosság 2012-ben történt a 32 éves áldozat arlingtoni lakásában. A nyomozás hosszú évekre megakadt, végül az FBI közreműködésével elvégzett DNS-vizsgálat vezetett új nyomhoz – írja a New York Post.

Gyilkosság: száz késszúrással ölhetett meg egy nőt a texasi ingatlanügynök(A kép illusztráció.)
Gyilkosság: száz késszúrással ölhetett meg egy nőt a texasi ingatlanügynök (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Száz késszúrással ölhetett meg egy nőt a texasi ingatlanügynök

Több mint tizennégy évvel egy brutális gyilkosság után letartóztattak egy texasi ingatlanügynököt. A 42 éves Mayra Velasquezt azzal vádolják, hogy 2012 januárjában csaknem százszor megszúrta a 32 éves Irasema Chavezt annak arlingtoni lakásában.

A rendőrök annak idején nem találtak erőszakos behatolásra utaló nyomot, ezért feltételezték, hogy az áldozat ismerhette a gyilkosát. Egy térfigyelő kamera felvett egy kapucnis alakot, akit a gyilkosság előtti este beengedtek a lakásba.

A helyszínen olyan vért is találtak, amely nem Chaveztől származott, a DNS azonban nem egyezett az adatbázisokban szereplő mintákkal. Az ügy évekre megoldatlan maradt.

A rendőrség 2024-ben az FBI segítségével újra megvizsgálta a bizonyítékokat. A nyomozók genetikai genealógiát, vagyis DNS-adatokkal összekapcsolt családfakutatást alkalmaztak. A módszer két év után olyan nyomhoz vezette őket, amely alapján elfogatóparancsot adtak ki Velasquez ellen.

A nő jelenleg óvadék nélkül van őrizetben. A hatóságok nem közölték, ismerte-e az áldozatot, és azt sem, közvetlen DNS-egyezés vezetett-e a letartóztatásához.

Üdítős palack buktatta le négy évtized után a gyilkost

Több mint 44 évvel egy brutális gyilkosság után áttörést értek el a nyomozók az Egyesült Államokban: letartóztattak egy 79 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy 1981-ben megölte egy felesége egy barátnőjét, miután az nem volt hajlandó részt venni egy feltételezett biztosítási csalásban. A megoldatlan ügyben a modern DNS-vizsgálatok vezettek el a gyanúsítotthoz.

 

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