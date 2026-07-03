"Ugye nem gondolják, hogy én öltem meg?" - élete végéig börtönbe került a gyilkos feleség

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy gyilkos brit nőt, miután bebizonyosodott, hogy halálra késelte demenciában szenvedő férjét, majd balesetnek próbálta beállítani a történteket. A 72 éves Daryl Berman tavaly március 13-án hívta a segélyhívót, és azt állította, hogy 84 éves férje, David Berman véletlenül megszúrta magát, miközben egy tálcát rajta egy tányérral, bögrével és késsel vitt a konyhába.

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a férjgyilkos nő. Fotó: Unsplash

Elmondása szerint egy zajt hallott, majd férje azt mondta neki:

Semmi baj, megcsúsztam.

A nő azt állította, hogy a férfi ezután felnyögött, majd arccal előre a konyha padlójára zuhant.

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a férjgyilkos nő: eleinte elhitték meséjét

Habár a kiérkező rendőrök eleinte hittek a történetének, ám öt nappal később a boncolás egyértelművé tette, hogy a halálos mellkasi sérülést nem baleset okozta, hanem szándékos szúrás. Mindezt azok után, hogy az igazságügyi orvosszakértők egy vágott sérülést is találtak az áldozat jobb kezének középső ujján, amely tipikus védekezési sérülésnek számít késes támadások esetén.

A nyomozók arra is felfigyeltek, hogy a nő a segélyhívás alatt csak több mint hat perc elteltével kezdte meg az újraélesztést, sőt a beszélgetés közben egyszer még a telefont is letette, hogy felvegyen egy másik hívást. Amikor a rendőrök megérkeztek a házhoz, Berman állítólag azt kérdezte tőlük:

Ugye nem gondolják, hogy én öltem meg?

A helyszínelők szerint a nő feltűnően nyugodtan viselkedett, és alig volt vér a ruháján, noha azt állította, hogy a sérült férfit megfordította, miután rátalált. Fentiek fényében az esküdtszék végül bűnösnek mondta ki gyilkosságban. A bíróság életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, amelyből legalább 12 évet kell letöltenie, mielőtt feltételes szabadlábra helyezése egyáltalán szóba kerülhet - írja a TheSun.