39 év után szabadulhat Nagy-Britannia leghosszabb ideje börtönben lévő gyilkosa

Csaknem 39 év után elhagyhatja a börtönt Maria Pearson, aki jelenleg Nagy-Britannia leghosszabb ideje fogva tartott női gyilkosa. A 70 éves nő 1987-ben kapott életfogytiglani börtönbüntetést, miután egy évvel korábban féltékenységből 17 késszúrással meggyilkolta volt élettársa új párját, a 23 éves Janet Newtont.
A bíróság eredetileg legalább 12 év letöltését írta elő, mielőtt feltételes szabadságra bocsátását megvizsgálhatták volna.
Az elmúlt évtizedekben azonban a hatóságok többször is elutasították kérelmét, mivel úgy ítélték meg, hogy továbbra is veszélyt jelent a társadalomra.
A brit Feltételes Szabadlábra helyezési Bizottság kedden nyilvánosságra hozott összefoglalója szerint Pearson tizedik kérelmét már elfogadták. A döntés indoklása szerint a nő már nem jelent olyan mértékű kockázatot, amely indokolná további fogva tartását, ugyanakkor a testület hangsúlyozta, hogy rendkívül nehéz, „finom egyensúlyon alapuló” döntést hozott.
A nő szigorú feltételek mellett szabadulhat: meghatározott lakcímen kell élnie, egy éven keresztül elektronikus nyomkövetővel ellenőrzött kijárási tilalom vonatkozik rá, emellett semmilyen kapcsolatba nem léphet áldozata családjával.
A döntés azért is váltott ki komoly vitát, mert a közösségi felügyeletet végző szakemberek közül többen úgy vélték, Pearson továbbra is magas kockázatot jelent, és súlyos sérelmet okozhat másoknak. A feltételes szabadlábra helyezési testület ugyanakkor arra jutott, hogy ez a veszély megfelelő felügyelet mellett kezelhető – írja a Mirror.
A brutális gyilkosság 1986-ban történt
Pearson megszállottan féltékeny lett, miután volt partnere, Malcolm Pearson eljegyezte Janet Newtont. Két nappal az eljegyzést követően a nő rátámadt riválisára, akit 17 alkalommal mellkason szúrt. Az egyik késszúrás áthatolt a fiatal nő szívén, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A tragédiát megelőzően Maria Pearson és Malcolm Pearson kapcsolata is rendkívül viharos volt. A férfi röviddel házasságkötésük után tudta meg, hogy a nő még mindig hivatalosan első férje felesége volt. Közös gyermeküket később kiemelték a családból egy súlyos otthoni incidens miatt.
A szakítás után Malcolm Pearson új kapcsolatot kezdett Janet Newtonnal, akit Maria Pearson hónapokon át zaklatott. Nemcsak a fiatal nőt követte, hanem családtagjait is fenyegette, Janet édesanyjának pedig gyűlöletkeltő leveleket küldött.
Folyamatosan kérte szabadlábra helyezését
Pearson 1998 óta rendszeresen kérte feltételes szabadlábra helyezését, ám minden alkalommal elutasították. Egy 2006-os javaslat szerint nyitott börtönbe helyezték volna át, hogy felkészítsék a szabadulásra, ezt azonban az akkori belügyminiszter megakadályozta.
Legutóbb, 2023-ban is úgy döntöttek, hogy nem engedhető szabadon, elsősorban a gyilkosság brutalitása, a börtönben tanúsított viselkedése és a szakértői vélemények miatt.
Az áldozat testvére, Lynn Newton a mostani döntés előtt ismét arra kérte a testületet, hogy ne engedjék ki a nőt. Elmondása szerint minden egyes meghallgatás előtt újra át kell élnie testvére elvesztésének traumáját, és továbbra sem tud megbocsátani a gyilkosnak, aki szerinte soha nem tanúsított valódi megbánást.
Pearson a börtönévek alatt pszichoterápián vett részt, valamint elvégzett több rehabilitációs programot is, ugyanakkor a szakemberekkel való együttműködése nem volt mindig problémamentes. A testület végül arra jutott, hogy bár bizonyos helyzetekben továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy agresszívan reagál, súlyos erőszakos bűncselekmény újbóli elkövetésének kockázata jelenleg alacsonynak tekinthető.
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