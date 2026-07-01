39 év után szabadulhat Nagy-Britannia leghosszabb ideje börtönben lévő gyilkosa

Csaknem 39 év után elhagyhatja a börtönt Maria Pearson, aki jelenleg Nagy-Britannia leghosszabb ideje fogva tartott női gyilkosa. A 70 éves nő 1987-ben kapott életfogytiglani börtönbüntetést, miután egy évvel korábban féltékenységből 17 késszúrással meggyilkolta volt élettársa új párját, a 23 éves Janet Newtont.

Brutális gyilkosság miatt ült közel 40 évet - Illusztráció

Fotó: Unpslash

A bíróság eredetileg legalább 12 év letöltését írta elő, mielőtt feltételes szabadságra bocsátását megvizsgálhatták volna.

Az elmúlt évtizedekben azonban a hatóságok többször is elutasították kérelmét, mivel úgy ítélték meg, hogy továbbra is veszélyt jelent a társadalomra.

A brit Feltételes Szabadlábra helyezési Bizottság kedden nyilvánosságra hozott összefoglalója szerint Pearson tizedik kérelmét már elfogadták. A döntés indoklása szerint a nő már nem jelent olyan mértékű kockázatot, amely indokolná további fogva tartását, ugyanakkor a testület hangsúlyozta, hogy rendkívül nehéz, „finom egyensúlyon alapuló” döntést hozott.

A nő szigorú feltételek mellett szabadulhat: meghatározott lakcímen kell élnie, egy éven keresztül elektronikus nyomkövetővel ellenőrzött kijárási tilalom vonatkozik rá, emellett semmilyen kapcsolatba nem léphet áldozata családjával.

A döntés azért is váltott ki komoly vitát, mert a közösségi felügyeletet végző szakemberek közül többen úgy vélték, Pearson továbbra is magas kockázatot jelent, és súlyos sérelmet okozhat másoknak. A feltételes szabadlábra helyezési testület ugyanakkor arra jutott, hogy ez a veszély megfelelő felügyelet mellett kezelhető – írja a Mirror.

A brutális gyilkosság 1986-ban történt

Pearson megszállottan féltékeny lett, miután volt partnere, Malcolm Pearson eljegyezte Janet Newtont. Két nappal az eljegyzést követően a nő rátámadt riválisára, akit 17 alkalommal mellkason szúrt. Az egyik késszúrás áthatolt a fiatal nő szívén, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

UK's longest serving prisoner set to walk free despite 'serious harm' warning https://t.co/iHUIViLvqy pic.twitter.com/zimHu9hApU — The Mirror (@DailyMirror) June 30, 2026

A tragédiát megelőzően Maria Pearson és Malcolm Pearson kapcsolata is rendkívül viharos volt. A férfi röviddel házasságkötésük után tudta meg, hogy a nő még mindig hivatalosan első férje felesége volt. Közös gyermeküket később kiemelték a családból egy súlyos otthoni incidens miatt.