Elutasította a bíróság a gyilkos tini utolsó kérését: családját szerette volna megölelni

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a bíróság azt a 18 éves Thomas Steint, akit a 15 éves Kayla Rincon-Miller 2024 márciusi meggyilkolása miatt vontak felelősségre. A vád szerint Stein és társa, Christopher Horne Jr. betörhető autókat kerestek a floridai Cape Coralban, amikor kiszemeltek egy terepjárót, amelyben a 15 éves lány és két barátnője utazott. A fiatalok egy moziból tartottak a McDonald's felé egy bérelt autóval. A két támadó kétszer is elhaladt mellettük, rájuk villogtak, majd megállították a járművet azzal a szándékkal, hogy kirabolják őket. A rablás közben közelről eldördült egy fegyver, amely halálosan megsebesítette Kayla Rincon-Millert. A két elkövető elmenekült, miközben a lány barátnői megpróbálták megmenteni az életét. A tinédzser később a kórházban meghalt, gyilkosa pedig most bíróság elé állt.

Elutasította a bíróság a gyilkos tini utolsó kérését. Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Steint pénteken gyilkosság miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, emellett háromrendbeli, lőfegyverrel elkövetett rablási kísérlet miatt további három egymást követő, egyenként 15 éves szabadságvesztést is kapott. Társa, Christopher Horne Jr. vádalku keretében tanúskodott ellene, ezért még májusban 25 év börtönbüntetésre ítélték.

Elutasította a bíróság a gyilkos tini utolsó kérését: rokonaitól szeretett volna búcsút venni

Ha megengedné, mielőtt kivezetnek a tárgyalóteremből, szeretném megölelni a családomat

– kérte. A bíró azonban elutasította a kérését:

Ezt itt nem engedélyezhetem. Elbúcsúzhat tőlük, de fizikai kontaktus nem lehet.

Stein ezután szóban búcsúzott el családtagjaitól.

A tárgyalás során végig azt állította, hogy ugyan jelen volt a helyszínen, de nem ő adta le a halálos lövést. Az ítélethirdetéskor ugyanakkor elismerte, hogy súlyos hibát követett el.

Nem tudtam, hogy rablás fog történni, de az, hogy elmenekültem, hozzájárult ahhoz, hogy az elkövetők megússzák. Tudom, hogy ez nem változtat azon, hogy egy ember meghalt, és ártatlan emberek élete örökre megváltozott. Aznap szörnyű döntést hoztam. Az, hogy a volán mögé ültem, önző tett volt, amit minden nap megbánok és szégyellek

– idézte őt a LadBible.