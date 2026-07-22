14 év után bukott le a texasi ingatlanos, aki 100 késszúrással ölt meg egy nőt – fotók

Július 17-én letartóztatták gyilkosság miatt a 42 éves Mayra Velasquezt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2012 januárjában megölte a 32 éves Irasema Chavezt az Egyesült Államokban, a texasi Arlingtonban.

A gyilkosságot a 42 éves Mayra Velasquez követte el, 14 év után kapták el

Fotó: Twitter/X

A nőt holtan találták második emeleti lakásában, testén csaknem száz késszúrással.

A nyomozás kezdetén a rendőrök nem találtak erőszakos behatolásra utaló nyomokat, ezért arra következtettek, hogy az áldozat ismerhette támadóját, vagy önként engedte be a lakásba. A gyilkosság előtti este készült biztonsági kamerás felvételen egy kapucnis, bő ruhát viselő alak látható, amint felmegy a lépcsőn, bekopog az ajtón, röviden beszél valakivel, majd belép a lakásba. A felvétel alapján azonban akkor nem sikerült azonosítani a látogatót.

Texas real estate agent Mayra Velasquez arrested for 2012 murder of woman stabbed 100 times https://t.co/GRopQNFl8r pic.twitter.com/imSdhOzeLx — New York Post (@nypost) July 22, 2026

A helyszínen olyan vérmintát is találtak, amely nem az áldozattól származott, ám a DNS akkor nem egyezett meg az adatbázisokban szereplő mintákkal. A tanúvallomások sem vezettek eredményre, így az ügy évekre megoldatlan maradt.

Éveken át nyomoztak a gyilkossági ügyben

2016-ban a nyomozók a vérmintát a Parabon NanoLabs laboratóriumba küldték, ahol DNS-fenotipizálással megpróbálták meghatározni a feltételezett elkövető külsejét. A módszer alapján egy hosszú barna hajú, latin-amerikai származású nő arcképét készítették el, de ez sem vezetett gyanúsítotthoz.

Az áttörés 2024-ben következett be, amikor az Arlingtoni Rendőrkapitányság az FBI dallasi irodájával közösen újra elővette az ügyet.

A nyomozók az úgynevezett genetikai családfakutatási eljárást (Investigative Genetic Genealogy) alkalmazták, amely a bűncselekmény helyszínén rögzített DNS-t nyilvános családfakutató adatbázisokkal veti össze. A két évig tartó vizsgálat végül olyan nyomhoz vezetett, amely alapján további bizonyítékokat szereztek, és elfogatóparancsot adtak ki Velasquez ellen. A hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan milyen új bizonyíték vezetett a letartóztatáshoz, és azt sem, hogy a gyanúsított ismerte-e az áldozatot – írja a New York Post.

Texas realtor suspected in cold case where a woman was stabbed close to 100 times-



Mayra Velasquez (42) was booked into the Tarrant County Corrections Center on July 17 with no bond. She is facing capital murder charges.



Irasema Chavez (32) was found dead on January 20, 2012,… pic.twitter.com/dttlFONdox — Rose (@901Lulu) July 22, 2026

A nő a gyilkosság utáni években ingatlanügynökként dolgozott, emellett egy limuzinszolgáltató cégnél is vállalt munkát. Közösségi oldalain családi utazásokról osztott meg fényképeket többek között Peruból, Mexikóból, Párizsból, Londonból, a Disney Worldből és New Yorkból. Texasi ingatlanügynöki engedélye továbbra is érvényes volt letartóztatásáig. Jelenleg óvadék nélkül tartják fogva, a következő bírósági meghallgatás időpontját még nem tűzték ki.