Megrázó gyilkosság: megkötözve hagyta meghalni a kétéves kislányát

Gyilkosság miatt emeltek vádat egy 22 éves alabamai nő ellen, miután a hatóságok szerint kétéves kislánya megkötözve, hasra fordítva feküdt egy ágyon több mint 12 órán keresztül, és végül megfulladt – írja a New York Post.

Gyilkosság miatt emeltek vádat egy nő ellen egy kétéves gyermeke halála miatt (A kép illusztráció.)

A Chambers megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a kis Madilynn Hadaway holttestét június 12-én találták meg az Alabama állambeli Lanett városában. A nyomozás megállapította, hogy a gyermek kezei és lábai össze voltak kötözve, és hosszú időn át mozdulatlanul feküdt az ágyon.

A hatóságok feltételezése szerint a kislány halálát fulladás okozta, de a boncolás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az ügy másik gyanúsítottja, Christian Myles Sturkie, két nappal később önkezével vetett véget az életének. A rendőrség egyelőre nem közölte, milyen kapcsolatban állt a férfi a gyermekkel.

Bár a kislány június közepén meghalt, a nyomozás csak a héten zárult le, ezt követően vették őrizetbe az édesanyát, Sierra Shay Hadawayt, akit gyilkosság miatt vádolnak. Az édesanyát jelenleg a Chambers megyei fogdában tartják fogva, óvadék megállapításának lehetősége nélkül.

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