Elektromos fűrésszel és fémtárggyal ölte meg a házaspárt, 10 éven át posztolt róluk a Facebookon

Az alabamai kettős gyilkosság gyanúsítottja, a 46 éves George Birmingham a Facebookon csaknem tíz éven keresztül osztott meg bejegyzéseket Justin Elrodról és feleségéről, Lena Elrodról. A posztok alapján a két család közeli kapcsolatban állt.

A kegyetlen kettős gyilkossággal a család barátját vádolják

Fotó: Twitter

2017 februárjában Birmingham megosztott egy adománygyűjtő kampányt, amelyet az Elrod házaspár egyik gyermekének orvosi költségeire indítottak. Akkor azt írta, hogy a család „nagyon közel áll a szívéhez”. Néhány hónappal később jótékonysági stand-up estet is szervezett, hogy további támogatást gyűjtsön számukra.

2018 júniusában egy fényképet is közzétett, amelyen az Elrod család egyik lánya szerepelt, a bejegyzéshez pedig azt írta: „Néhány kedvenc hölgyem.”

Legutóbb idén június 16-án említette a házaspárt egy bejegyzésben.

Egy képzeletbeli marsi utazásról írva Justin és Lena Elrodot is azok közé sorolta, akiket magával vinne. Justinról azt írta, hogy senki sem tud nála jobban figyelni másokra, Lenáról pedig azt, hogy vele a legélvezetesebb vitatkozni. Bejegyzését azzal zárta: „Szeretlek benneteket!”, majd hozzátette, hogy nagyon hálás értük.

An Alabama man accused of killing a military veteran and his wife with an electric saw and metallic object posted about the couple for nearly a decade on Facebook — calling them "very dear to my heart," hosting a benefit for their family, and writing "I love you guys!" just weeks… pic.twitter.com/KuhEB6PLYQ — Fox News US (@FoxUSNews) July 19, 2026

A házaspárt vasárnap hajnalban, egy betörésről érkezett bejelentést követően találták holtan. A hatóságok szerint George Birmingham a gyanúsított. Az indíték egyelőre nem ismert, a nyomozók annyit közöltek, hogy a férfi ismerőse volt az áldozatoknak.

A bírósági iratok szerint Lena Elrodot elektromos fűrésszel ölhette meg, míg Justin Elrodot egy fémtárggyal szúrta meg vagy ütötte fejbe.

Justin Elrod katonai veterán volt – írja a Fox News.

💔 Tragic news from Reform, Alabama: A beloved veteran and his wife were found dead in their home. Justin Elrod, 43, and Lena Elrod, 42, lost their lives in a shocking double homicide.



An acquaintance, George Birmingham, 46, has been arrested and charged with capital murder… pic.twitter.com/8nd1mB2mpe — RandomStuff A2Z (@RandomstuffA2Z) July 15, 2026

Terrence Windham, Aliceville polgármestere úgy jellemezte Justin Elrodot, mint szorgalmas és szerény embert. Azt mondta, soha nem gondolta volna, hogy ilyen tragédia történhet vele, különösen annak fényében, hogy korábban túlélte a katonai szolgálatot és a börtönben végzett munkáját is.

A hatóságok szerint Birmingham egy másik betörés gyanúsítottja is.

A férfit egy rendbeli főbenjáró gyilkossággal, két rendbeli emberöléssel, egy rendbeli betöréssel, valamint kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolják. Előzetes meghallgatását augusztus 20-ára tűzték ki.