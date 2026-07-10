Meggyilkolták az ismert brit politikust, hajtóvadászat indult

A devoni és cornwalli rendőrség közlése szerint a 78 éves Ann Widdecombe holttestére csütörtök délelőtt bukkantak rá dartmoori otthonában, miután a mentőszolgálat riasztotta a hatóságokat.

Gyilkosság Ann Widdecombe otthonában: emberölés miatt nyomoz a rendőrség Fotó: unsplash.com

A hatóságok pénteken egy 26 éves brit férfit vettek őrizetbe Newton Abbot városában gyilkosság gyanújával. A gyanúsított továbbra is rendőrségi őrizetben van. A nyomozók hangsúlyozták, hogy jelenlegi információik szerint nincs arra utaló jel, hogy politikai indíttatású vagy terrorcselekményről lenne szó.

Országos megrendülést váltott ki az eset

Ann Widdecombe több mint két évtizeden át volt a brit parlament konzervatív képviselője, John Major kormányában belügyi és foglalkoztatási miniszterként is dolgozott.

A Brexit támogatását követően európai parlamenti képviselő lett, majd később a Reform UK szóvivőjeként tevékenykedett.

Halála után számos brit politikus fejezte ki részvétét. Keir Starmer miniszterelnök sokkolónak nevezte a történteket, Kemi Badenoch konzervatív pártvezető pedig azt mondta, alig talál szavakat a tragédiára. A belügyminiszter arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne bocsátkozzon találgatásokba, és hagyja, hogy a rendőrség elvégezze a munkáját.