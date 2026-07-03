Anyja elvette a telefonját, ezért megölte őt a tinédzser

Emberölés miatt emeltek vádat egy minnesotai tinédzser ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte 43 éves édesanyját. Georgina Lee Monk holttestét június 26-án, pénteken találták meg maplewoodi otthonában, miután a rendőrség lakossági bejelentés alapján úgynevezett jóléti ellenőrzést végzett. Nyomozás azonban csak azt követően indult, hogy a lány bement kezelőközpontjába, és állítólag arra kérte a dolgozókat, hogy ellenőrizzék az édesanyját, mert lelkiismeret-furdalása van.

Gyilkosság vádjával kell szembenézzen a tini. Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Elképesztő ok áll a gyilkosság hátterében

A hatóságok szerint Georginát súlyosan bántalmazták, halálra verték. Egy szomszéd azt mondta a rendőröknek, hogy az áldozat nem sokkal korábban elvette lánya mobiltelefonját. De az is kiderült, hogy anya, s lánya között gyakoriak voltak a konfliktusok.

Bűnöző vagyok, mert csak egy embert megöltem?

- tette fel a kérdést a tini a rendőröknek elfogásakor, míg kihallgatásán már így fogalmazott:

Nem csak düh volt bennem. Egyszerűen már nem bírtam tovább. Nem tudtam volna még egy évet elviselni a folyamatos kritikákat, a manipulációt, valamint a lelki és érzelmi bántalmazást. Egyszerűen túl sok volt.

Egyelőre nem ismert, hogy beismerte-e a bűncselekményt - írja a People.