Nem adja ki Görögország Ausztrália egyik legkeresettebb emberét

Egy görög fellebbviteli bíróság elutasította egy 1999-es éjszakai klubban történt gyilkosság gyanúsítottjának kiadatása iránti ausztrál kérelmet. A szökevény ügyvédje közölte, hogy ezt a bűncselekmény elévülésér hivatkozva tették.

Elévülésre hivatkozva nem adják ki a gyilkosság elkövetőjét Ausztráliának. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Elévülésre hivatkozva nem adják ki a gyilkosság elkövetőjét Ausztráliának

Az 56 éves James Dalamangast a múlt hónapban tartóztatták le a dél-görögországi Aigioban illegális fegyverbirtoklás vádjával, miután a rendőrség egy számszeríjat, nyilakat és két kést foglalt le nála a házkutatás során. Emellett hamis tanúzással is vádolták, miután állítólag hamis személyazonossági adatokat adott meg a görög hatóságoknak.

A férfit egyelőre szabadlábra helyezték, amíg a Patra városának fellebbviteli bírósága nem dönt az ausztrál kiadatási kérelemről. Az ausztrál média Dalamangast az ország egyik legkeresettebb emberének nevezte George Giannopoulos sydney-i éjszakai klubban történt megkéselése miatt.

Dalamangas ügyvédje, Nikos Apostolopoulos az Associated Press-nek elmondta, hogy a fellebbviteli bíróság döntésének kulcsfontosságú eleme az volt, hogy a görög törvényekkel összhangban letelt a 25 éves elévülési idő. Dalamangas tagadta a gyilkossági vádakat, és a kiadatási kérelmet is azzal a ténnyel támadta, hogy görög állampolgár.

Az ausztrál média arról számolt be, hogy az ország rendőrsége januárban 140 000 dolláros (31 millió forintos) jutalmat ajánlott fel a Dalamangas letartóztatásához vezető információkért.