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gyilkosság

Baseballütővel verte halálra 12 éves fiát

1 órája
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Hatvan év börtönbüntetést kapott egy amerikai férfi, aki baseballütővel végzett a 12 éves fiával, majd megpróbálta megölni tinilányát is. A gyilkosság ügyében a férfi korábban bűnösnek vallotta magát, miután azt állította, hangokat hallott a fejében.
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gyilkosságcsaládon belüli erőszakítélet

A gyilkosság 2025 májusában történt az Egyesült Államokban, amikor Anthony Esposito Jr. rátámadt saját gyerekeire. A rendőrök egy bejelentést kaptak, hogy valakit megöltek, ezután érkeztek ki a család otthonához. A helyszínen megtalálták a férfi 12 éves fiának holttestét, akit a fejét ért sérülések miatt a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

gyilkosság
A férfi kegyetlenül végzett a saját fiával, állítása szerint hangok biztatták a gyilkosságra
Fotó: Branford Police Department

 

A hatóságok szerint az 52 éves férfi baseballütővel verte agyon a fiát, majd később autóval indult el, hogy felvegye a 16 éves lányát. Amikor a lány hazaért, és megkérdezte, hol van az öccse, az apja lelökte őt a lépcsőn.

Espositót később egy közúti ellenőrzés során fogták el. A rendőröknek azt mondta, hogy édesanyja hangját hallotta a fejében, amely azt ismételte: „Baseballütő, baseballütő”.

Bűnösnek vallotta magát a gyilkosságban

A férfi idén április 27-én bűnösnek vallotta magát gyilkosság és emberölési kísérlet miatt. A bíróság július 6-án összesen 60 év szabadságvesztésre ítélte: 40 évet kapott fia megöléséért, további 20 évet pedig lánya megtámadásáért. A büntetéseket egymást követően kell letöltenie – írja a True Crime News.

John P. Doyle Jr., a New Haven-i ügyészség vezetője az ítélethirdetés után úgy fogalmazott, hogy kevés tragédia pusztítóbb egy gyermek elvesztésénél. Az ügyészség szerint az ítélet lezárja az egyik legsúlyosabb családi tragédiát, amely mélyen megrázta a helyi közösséget.

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