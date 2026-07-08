Baseballütővel verte halálra 12 éves fiát

A gyilkosság 2025 májusában történt az Egyesült Államokban, amikor Anthony Esposito Jr. rátámadt saját gyerekeire. A rendőrök egy bejelentést kaptak, hogy valakit megöltek, ezután érkeztek ki a család otthonához. A helyszínen megtalálták a férfi 12 éves fiának holttestét, akit a fejét ért sérülések miatt a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

A férfi kegyetlenül végzett a saját fiával, állítása szerint hangok biztatták a gyilkosságra

Fotó: Branford Police Department

A hatóságok szerint az 52 éves férfi baseballütővel verte agyon a fiát, majd később autóval indult el, hogy felvegye a 16 éves lányát. Amikor a lány hazaért, és megkérdezte, hol van az öccse, az apja lelökte őt a lépcsőn.

Espositót később egy közúti ellenőrzés során fogták el. A rendőröknek azt mondta, hogy édesanyja hangját hallotta a fejében, amely azt ismételte: „Baseballütő, baseballütő”.

Prosecutors said the man admitted to the killing after his arrest. https://t.co/tl9kYzJyfe — New Haven Register (@nhregister) July 6, 2026

Bűnösnek vallotta magát a gyilkosságban

A férfi idén április 27-én bűnösnek vallotta magát gyilkosság és emberölési kísérlet miatt. A bíróság július 6-án összesen 60 év szabadságvesztésre ítélte: 40 évet kapott fia megöléséért, további 20 évet pedig lánya megtámadásáért. A büntetéseket egymást követően kell letöltenie – írja a True Crime News.

John P. Doyle Jr., a New Haven-i ügyészség vezetője az ítélethirdetés után úgy fogalmazott, hogy kevés tragédia pusztítóbb egy gyermek elvesztésénél. Az ügyészség szerint az ítélet lezárja az egyik legsúlyosabb családi tragédiát, amely mélyen megrázta a helyi közösséget.

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Adrian mindössze három hónapos volt, borzasztó körülmények között élte rövidke életét.