Kettős gyilkosság a Chicagói Egyetem területén, autóban találták meg a két fejbe lőtt áldozatot

Kegyetlen gyilkosság történt a Chicagói Egyetem kampuszán található South Ellis Avenue egyik szakaszán.
A rendőrség csütörtök délután, helyi idő szerint 17:35 körül vonult ki a helyszínre, ahol egy sérült autóban egy 27 éves nőt és egy 24 éves férfit találtak, mindkettőt fejlövés érte.
A mentők kritikus állapotban szállították őket a közeli egyetemi kórházba, de életüket már nem tudták megmenteni.
A Chicagói Egyetem közelében történt eset során a rendőrök egy lőfegyvert is lefoglaltak a helyszínen – írja a Fox News.
A helyszíni felvételek alapján az autó megrongálódott, és a hatóságok szerint elképzelhető, hogy a jármű a lövöldözés közben vagy közvetlenül azt követően szenvedett balesetet. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket arról, mi vezetett a tragédiához, és azt sem erősítették meg, hogy az áldozatoknak volt-e kapcsolatuk az egyetemmel. Az ügyben nyomozás indult.
Gyilkosság egy lakótelepen: három embert ölt meg egy migráns, mert nem mondhatta fel a parkolóbérletét
Egy parkolóbérlet felmondása miatt robbant ki a vita, amely brutális vérengzésbe torkollott egy minnesotai lakóparkban. A rendőrség szerint egy 30 éves migráns három alkalmazottat lőtt agyon, miután közölték vele, hogy nem mondhatja fel a szerződését.