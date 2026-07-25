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gyilkosság

Kettős gyilkosság a Chicagói Egyetem területén, autóban találták meg a két fejbe lőtt áldozatot

1 órája
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Két embert holtan találtak egy autóban a Chicagói Egyetem kampuszán, miután mindketten fejlövést szenvedtek. A gyilkosság körülményeit a rendőrség még vizsgálja, egyelőre nem tudni, hogy az áldozatok kapcsolatban álltak-e az egyetemmel.
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gyilkosságchicagoegyetem

Kegyetlen gyilkosság történt a Chicagói Egyetem kampuszán található South Ellis Avenue egyik szakaszán.

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A gyilkosság áldozata egy fiatal nő és egy fiatal férfi
Fotó: Unsplash

A rendőrség csütörtök délután, helyi idő szerint 17:35 körül vonult ki a helyszínre, ahol egy sérült autóban egy 27 éves nőt és egy 24 éves férfit találtak, mindkettőt fejlövés érte.

A mentők kritikus állapotban szállították őket a közeli egyetemi kórházba, de életüket már nem tudták megmenteni.

A Chicagói Egyetem közelében történt eset során a rendőrök egy lőfegyvert is lefoglaltak a helyszínen – írja a Fox News.

A helyszíni felvételek alapján az autó megrongálódott, és a hatóságok szerint elképzelhető, hogy a jármű a lövöldözés közben vagy közvetlenül azt követően szenvedett balesetet. A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket arról, mi vezetett a tragédiához, és azt sem erősítették meg, hogy az áldozatoknak volt-e kapcsolatuk az egyetemmel. Az ügyben nyomozás indult.

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