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gyilkosság

Elrabolt és megölt egy hétéves kislányt egy csomagszállító férfi – elképesztő dolgot kérnek védői a bírótól

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Újabb fordulatot vett annak a hétéves texasi kislánynak az ügye, akinek holttestét 2023-ban találták meg. A gyilkosság ügyében a vádlott védői szerint a hatalmas médiaérdeklődés veszélyezteti a tisztességes bírósági eljárást.
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gyilkosságTexasítélet

A gyilkossággal vádolt Tanner Horner védői azt kérik a bíróságtól, hogy vizsgálja felül az esküdtszék kiválasztásának módját, mert szerintük az ügyet övező intenzív sajtóvisszhang megnehezíti, hogy pártatlan esküdteket találjanak.

gyilkosság
A gyilkossággal vádolt Tanner Horner szerintük az ügyet övező sajtóvisszhang megnehezíti, hogy pártatlan esküdteket találjanak
Fotó: Texas Department of Criminal Justice

Az ügy 2023 novemberében kezdődött, amikor a hétéves Athena Strand eltűnt otthonából a texasi Paradise közelében.

A gyermeket napokig keresték, majd a hatóságok megtalálták a holttestét.

A nyomozás során letartóztatták Tanner Hornert, aki akkor egy csomagszállító vállalat sofőrjeként dolgozott. A férfit emberrablással és a gyermek meggyilkolásával vádolják.

A védelem most azt állítja, hogy az országos médiafigyelem miatt nehéz lesz olyan esküdtszéket összeállítani, amelyet nem befolyásoltak a korábbi tudósítások. Emiatt a bíróságtól külön intézkedéseket kérnek annak érdekében, hogy biztosított legyen a tisztességes eljárás – írja a True Crime News.

A bíróság egyelőre nem döntött a védelem kérelméről. A büntetőeljárás továbbra is folyamatban van, Tanner Horner ellen pedig változatlanul a legsúlyosabb vádak szerepelnek.

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