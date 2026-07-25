Újabb részletek derültek ki a tinilányt megölő énekes gyilkossági ügyéről

Gyilkosság, gyermek folyamatos szexuális bántalmazása és a holttest megcsonkítása miatt is vádat emeltek D4vd ellen. Celeste holttestét 2025 szeptemberében találták meg az énekes Teslájában, a férfi azonban tagadja a vádakat.

Új részletek derültek ki a gyilkossággal vádolt énekes, D4vd ügyében, miután bemutatták a 18 éves Celeste Rivas Hernandezzel váltott üzeneteit (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Egyre aggasztóbba a gyilkosság háttere: terhességről és abortuszról szóló üzenetek kerültek elő

Új részletek derültek ki a D4vd-ügyben, miután az ügyészség bemutatta az énekes és a 14 éves Celeste Rivas Hernandez üzenetváltásait. A Los Angeles-i meghallgatáson arról döntenek, hogy a D4vd művésznéven ismert David Anthony Burke-nek bíróság elé kell-e állnia a lány halála miatt.

Az üzenetek szerint Celeste terhes volt D4vdtől, és abortuszon is átesett. Egy 2024 januárjában folytatott beszélgetésben a lány arról írt, hogy egyikük sem képes gondoskodni a gyermekről. Az énekes ezután megkérdezte, hogy ő-e az apa. Az ügyészek egy későbbi, újabb abortuszra utaló üzenetet is ismertettek.

Az ügyészség szerint D4vd azért ölte meg Celestét, mert a lány nyilvánosságra akarta hozni a kiskorúként elszenvedett szexuális bántalmazást. Az iCloud-adatok alapján már 2022-ben kapcsolatban álltak, amikor Celeste 11, Burke pedig 17 éves volt.

A lány holttestét 2025 szeptemberében találták meg D4vd Teslájának első csomagtartójában. Az énekes ártatlannak vallotta magát. Egyebek mellett gyilkossággal, gyermek folyamatos szexuális bántalmazásával és a holttest megcsonkításával vádolják – írta meg a BBC.