Levágatta a haját és elment inni, miközben kisfia a tűzforró autóban meghalt

Negyvenkét év börtönbüntetésre ítéltek egy 34 éves floridai férfit gyilkosságért, aki a vád szerint több mint három órán át egy tűző napon álló kisteherautóban hagyta 18 hónapos fiát. Az apa ez idő alatt előbb fodrászhoz ment, majd egy helyi bárban ivott – írja a Law and Crime.

Gyilkosság miatt ítélték el: több mint három órára a tűző napon hagyta gyermekét (A kép illusztráció.)

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A bírósági nyilvántartások szerint Scott Allen Gardner nem vitatta a gyilkosság, a súlyos gyermekbántalmazás és a súlyos gyermekelhanyagolás vádját.

A nyomozás szerint a tragédia 2025. június 6-án történt. A férfi a kisfiút bekötve hagyta a gyermekülésben a felforrósodott autóban, miközben levágatta a haját, majd egy közeli bárba ment inni.

A hatóságok szerint az apa a nyomozás során többször is hamis történettel próbálta félrevezetni a nyomozókat.

Az orvosok becslése alapján a kisfiú testhőmérséklete a tragédia során elérhette a 43,9 Celsius-fokot, ami végzetes hőgutát okozott.

A hatóságok szerint Gardner csak órákkal később kért segítséget. A helyszínre érkező rendőrök és mentők megpróbálták újraéleszteni a kisfiút, de már nem tudtak rajta segíteni. A gyermek állkapcsa már merev volt, így a légútbiztosítást sem tudták elvégezni.

A tragédia után is visszament a bárba a férfi

A kisfiú halála után Gardner ismét visszatért ugyanabba a bárba, ahol éjfélig italozott.

Az eset után Gardnert őrizetbe vették. A bíróság csütörtökön gyilkosság és gyermekbántalmazás vádjával 42 év börtönbüntetésre ítélte a férfit.