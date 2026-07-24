Levágatta a haját és elment inni, miközben kisfia a tűzforró autóban meghalt

Negyvenkét év börtönbüntetésre ítéltek egy 34 éves floridai férfit gyilkosságért, aki a vád szerint több mint három órán át egy tűző napon álló kisteherautóban hagyta 18 hónapos fiát. Az apa ez idő alatt előbb fodrászhoz ment, majd egy helyi bárban ivott – írja a Law and Crime.
A bírósági nyilvántartások szerint Scott Allen Gardner nem vitatta a gyilkosság, a súlyos gyermekbántalmazás és a súlyos gyermekelhanyagolás vádját.
A nyomozás szerint a tragédia 2025. június 6-án történt. A férfi a kisfiút bekötve hagyta a gyermekülésben a felforrósodott autóban, miközben levágatta a haját, majd egy közeli bárba ment inni.
A hatóságok szerint az apa a nyomozás során többször is hamis történettel próbálta félrevezetni a nyomozókat.
Az orvosok becslése alapján a kisfiú testhőmérséklete a tragédia során elérhette a 43,9 Celsius-fokot, ami végzetes hőgutát okozott.
A hatóságok szerint Gardner csak órákkal később kért segítséget. A helyszínre érkező rendőrök és mentők megpróbálták újraéleszteni a kisfiút, de már nem tudtak rajta segíteni. A gyermek állkapcsa már merev volt, így a légútbiztosítást sem tudták elvégezni.
A tragédia után is visszament a bárba a férfi
A kisfiú halála után Gardner ismét visszatért ugyanabba a bárba, ahol éjfélig italozott.
Az eset után Gardnert őrizetbe vették. A bíróság csütörtökön gyilkosság és gyermekbántalmazás vádjával 42 év börtönbüntetésre ítélte a férfit.
Szexuális erőszak és gyilkossági kísérletek – sötét titkok derültek ki egy skót rendőrről
Súlyos bűncselekmények sorozatára derült fény Skóciában. A nyomozás szerint egy rendőr 14 éven át követett el nemi erőszakokat és gyilkossági kísérleteket kilenc nő sérelmére. A 47 éves férfi 2026. május 6-án öngyilkos lett, bűncselekményeit két hónappal később hozták nyilvánosságra.
Kalapáccsal verte agyon feleségét a volt iskolaigazgató
Egy volt amerikai középiskolai igazgató brutális módon végzett feleségével, miután azt hitte, hogy az asszony viszonyt folytat valakivel. A kalapácsos gyilkosság miatt elítélt 79 éves férfit 15 év börtönre ítélték.