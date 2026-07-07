Kisgyerekét is bevonta felesége brutális meggyilkolásába, amit hónapokon át tervezett

A gyilkosságot még 2016-ban követte el a férj a dél-angliai Surrey megyében, Redhill városában. Az 53 éves Robert Rhodes hónapokon át tervezte felesége, Dawn meggyilkolását, majd egy nap a családi házukban elvágta a nő torkát. A nyomozás később feltárta, hogy a férfi a tíz év alatti gyereküket is bevonta a gyilkosság végrehajtásába.

A kegyetlen férfi a gyerekét is bevonta a brutális gyilkosságba

Fotó: Surrey Police

A gyilkosság után Rhodes saját magát is megszúrta, gyerekének pedig megvágta a karját, hogy azt a látszatot keltse, önvédelemből cselekedett.

Az ügy első tárgyalásán, 2017-ben az esküdtszék elhitte a férfi történetét, ezért felmentették. A fordulat évekkel később következett be, amikor a súlyosan traumatizált gyerek 2021-ben előbb a terapeutájának, majd a rendőrségnek is elmondta, mi történt valójában.

Un homme qui a assassiné sa femme après avoir trompé leur enfant pour qu'il l'aide à dissimuler le crime a vu sa peine de prison alourdie.



Robert Rhodes, 53 ans, avait initialement été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 29 ans et six mois après avoir été… — Claire Langoulant - Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) July 7, 2026

Az új bizonyítékok alapján megismételt eljárásban Robert Rhodest tavaly decemberben bűnösnek mondták ki gyilkosság, két rendbeli hamis tanúzás, az igazságszolgáltatás akadályozása és gyermekbántalmazás miatt – írja az LBC.

Újabb súlyosbítás a kegyetlen gyilkosság miatt

Az ügyészség szerint az eredetileg kiszabott büntetés indokolatlanul enyhe volt, ezért a döntést a fellebbviteli bíróság elé vitték. A bírák kedden kimondták, hogy az eredeti ítélet valóban túl enyhe volt, ezért

a feltételes szabadlábra helyezés előtt kötelezően letöltendő minimális időt 29 és fél évről 33 és fél évre emelték.

Az indoklásában úgy fogalmaztak, hogy a gyilkosság „valóban borzalmas” volt, és nehezen tudnak elképzelni ennél aljasabb tervet. A gyermek felhasználása a gyilkosság eltussolására az ügy egyik legvisszataszítóbb eleme volt, amelyet az első ítélet nem tükrözött kellő súllyal.

Brutális feleséggyilkosság

Egy fiatal férfi előre kitervelten végzett újdonsült feleségével az indiai Haryana államban. A gyilkosságot azért követte el, hogy együtt lehessen a szeretőjével, akivel három éven át viszonya volt.