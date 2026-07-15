Halálba lökte 13 éves exbarátnőjét a hetedik emeletről egy olasz tini

Fordulatot vett a 2024 októberében történt olaszországi gyilkosság ügye: a jelenleg fiatalkorúak börtönében lévő fiú elismerte, hogy ő lökte a mélybe a volt barátnőjét, a 13 éves Aurora Tilát egy piacenzai társasház hetedik emeleti erkélyéről. A fiú a bűncselekmény idején 15 éves volt.
A nyomozás során végig azt állította, hogy a lány saját maga ugrott le az erkélyről.
A rendőrök azonban már korán rájöttek, hogy vallomás nem egyezik a bizonyítékokkal.
Az ügyészség szerint a két fiatal több hónapig alkotott egy párt, kapcsolatuk azért ért véget, mert a fiú irányítani akarta a lányt. A nyomozás során olyan üzenetek is előkerültek, amelyek szerint Aurora zaklatásnak érezte volt barátja viselkedését, attól tartott, hogy követi őt, és még mesterséges intelligenciától is kért tanácsot arra, hogyan kezelje a helyzetet.
A nyomozás egyik kulcsfontosságú bizonyítéka egy szemtanú vallomása volt, aki elmondta, hogy a lány kétségbeesetten kapaszkodott az erkély korlátjába, miközben a fiú a kezére ütött, aminek következtében lezuhant.
A fiú a cellatársának már korábban beismerte a gyilkosságot
Az elsőfokú eljárás során a fiú egykori cellatársa azt vallotta, hogy a börtönben már korábban is elismerte, hogy ő lökte le Aurorát. A bíróság végül súlyosbító körülmények – köztük a zaklatás, az áldozat életkora és a korábbi párkapcsolat – miatt bűnösnek mondta ki emberölésben, és 17 év szabadságvesztésre ítélte.
A mostani fellebbviteli tárgyaláson a fiú már nyíltan beismerte tettét, valamint sajnálatát fejezte ki a történtek és a késedelmes vallomás miatt. Az áldozat édesanyjának jogi képviselője szerint a beismerés ugyan lezár egy fontos fejezetet, de nem indokolhat enyhébb büntetést – írja a Daily Star.
Aurora nővére a tragédia után többször is visszautasította az öngyilkosságról szóló feltételezéseket. Állítása szerint húga rettegett volt barátjától, amit az általa hátrahagyott üzenetek is alátámasztottak.
A másodfokú eljárás szeptember 10-én folytatódik, amikor a bíróság a fiatalkorú vádlott magatartásáról készült jelentést is megvizsgálja, mielőtt döntést hozna az ítéletről.
Gyilkosság a kórházban
Döbbenetes gyilkosság történt Indiában, ahol egy nő a szeretőjével együtt előre kitervelten megölte a férjét. A nővérként dolgozó feleség lelökte férjét a tetőről, majd a kórházban vécétisztítót fecskendezett a szervezetébe.