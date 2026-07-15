Halálba lökte 13 éves exbarátnőjét a hetedik emeletről egy olasz tini

Fordulatot vett a 2024 októberében történt olaszországi gyilkosság ügye: a jelenleg fiatalkorúak börtönében lévő fiú elismerte, hogy ő lökte a mélybe a volt barátnőjét, a 13 éves Aurora Tilát egy piacenzai társasház hetedik emeleti erkélyéről. A fiú a bűncselekmény idején 15 éves volt.

Kegyetlen gyilkosság áldozata lett a fiatal lány

Fotó: Twitter/X

A nyomozás során végig azt állította, hogy a lány saját maga ugrott le az erkélyről.

A rendőrök azonban már korán rájöttek, hogy vallomás nem egyezik a bizonyítékokkal.

Az ügyészség szerint a két fiatal több hónapig alkotott egy párt, kapcsolatuk azért ért véget, mert a fiú irányítani akarta a lányt. A nyomozás során olyan üzenetek is előkerültek, amelyek szerint Aurora zaklatásnak érezte volt barátja viselkedését, attól tartott, hogy követi őt, és még mesterséges intelligenciától is kért tanácsot arra, hogyan kezelje a helyzetet.

A nyomozás egyik kulcsfontosságú bizonyítéka egy szemtanú vallomása volt, aki elmondta, hogy a lány kétségbeesetten kapaszkodott az erkély korlátjába, miközben a fiú a kezére ütött, aminek következtében lezuhant.

La mamma di Aurora Tila: «Non perdonerò mai il suo assassino, né la madre che sapeva tutto. Confessare è stata una scelta furbesca» https://t.co/PIp0EeKuWd — Corriere della Sera (@Corriere) July 14, 2026

A fiú a cellatársának már korábban beismerte a gyilkosságot

Az elsőfokú eljárás során a fiú egykori cellatársa azt vallotta, hogy a börtönben már korábban is elismerte, hogy ő lökte le Aurorát. A bíróság végül súlyosbító körülmények – köztük a zaklatás, az áldozat életkora és a korábbi párkapcsolat – miatt bűnösnek mondta ki emberölésben, és 17 év szabadságvesztésre ítélte.

A mostani fellebbviteli tárgyaláson a fiú már nyíltan beismerte tettét, valamint sajnálatát fejezte ki a történtek és a késedelmes vallomás miatt. Az áldozat édesanyjának jogi képviselője szerint a beismerés ugyan lezár egy fontos fejezetet, de nem indokolhat enyhébb büntetést – írja a Daily Star.

Aurora nővére a tragédia után többször is visszautasította az öngyilkosságról szóló feltételezéseket. Állítása szerint húga rettegett volt barátjától, amit az általa hátrahagyott üzenetek is alátámasztottak.

A másodfokú eljárás szeptember 10-én folytatódik, amikor a bíróság a fiatalkorú vádlott magatartásáról készült jelentést is megvizsgálja, mielőtt döntést hozna az ítéletről.