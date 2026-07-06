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gyilkosság

Szeretője házába vitte fiatal feleségét a férfi, majd brutálisan meggyilkolták – videó

23 perce
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Egy fiatal férfi előre kitervelten végzett újdonsült feleségével az indiai Haryana államban. A gyilkosságot azért követte el, hogy együtt lehessen a szeretőjével, akivel három éven át viszonya volt.
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A gyilkosság a Gurugram városához tartozó Manesar településen történt. A 25 éves Ankit februárban házasodott össze a 22 éves feleségével, Madhuval. Az esküvőjük után 3 hónappal egy bérelt szobába vitte a nőt, ahol a férfi 38 éves szeretőjével együtt lelőtték őt.

India, Haryana, gyilkosság, Ankit, Mandhu
Brutális gyilkosság áldozata lett a fiatal nő
Fotó: Twitter/X

Az áldozat édesanyja május 22-én jelentette be a lánya eltűnését. Elmondása szerint a nő előző nap tűnt el, a család pedig hiába próbált információt szerezni a férjtől és annak hozzátartozóitól, ezért rendőrségi feljelentést tettek.

A nyomozók még aznap megtalálták a nő holttestét egy manesari szobában. A vizsgálat megállapította, hogy lőfegyverrel végeztek vele, ezért az eltűnési ügyet emberölési nyomozássá minősítették át – írja az NDTV.

A rendőrség később őrizetbe vette a férjet és szeretőjét, akik 3 éve folytattak viszonyt, és közösen tervelték ki a gyilkosságot, hogy akadálytalanul folytathassák kapcsolatukat.

A hatóságok szerint a gyilkossághoz használt fegyvert körülbelül két hónappal korábban vették meg Uttar Pradesh államban, kifejezetten a gyilkosság végrehajtására.

A gyilkosság után Haridwarba, majd Nepálba menekültek. Június 30-án tértek vissza Indiába, ahol a manesari bűnügyi egység elfogta őket.

A bíróság öt napos rendőrségi őrizetbe helyezte őket, még tart a kihallgatásuk. A rendőrök még keresik a gyilkossághoz használt fegyvert, valamint további bizonyítékokat gyűjtenek az ügyben.

Gyerekeik nézték végig a gyilkosságot

Három gyermekük végignézte, amint édesapjuk megölte édesanyjukat, majd magával is végzett. A tragédia után adománygyűjtés indult a testvérek jövőjének megsegítésére.

 

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