Szeretője házába vitte fiatal feleségét a férfi, majd brutálisan meggyilkolták – videó

A gyilkosság a Gurugram városához tartozó Manesar településen történt. A 25 éves Ankit februárban házasodott össze a 22 éves feleségével, Madhuval. Az esküvőjük után 3 hónappal egy bérelt szobába vitte a nőt, ahol a férfi 38 éves szeretőjével együtt lelőtték őt.

Brutális gyilkosság áldozata lett a fiatal nő

Fotó: Twitter/X

Az áldozat édesanyja május 22-én jelentette be a lánya eltűnését. Elmondása szerint a nő előző nap tűnt el, a család pedig hiába próbált információt szerezni a férjtől és annak hozzátartozóitól, ezért rendőrségi feljelentést tettek.

Nearly six weeks after the decomposed body of a 22-year-old woman was found inside a locked bathroom in a private building in IMT Manesar, police have arrested her husband and his alleged first wife for murdering her before fleeing to Nepal.



The accused, Ankit, 25, and Rajni… pic.twitter.com/mXpMG0fbxX — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 6, 2026

A nyomozók még aznap megtalálták a nő holttestét egy manesari szobában. A vizsgálat megállapította, hogy lőfegyverrel végeztek vele, ezért az eltűnési ügyet emberölési nyomozássá minősítették át – írja az NDTV.

A rendőrség később őrizetbe vette a férjet és szeretőjét, akik 3 éve folytattak viszonyt, és közösen tervelték ki a gyilkosságot, hogy akadálytalanul folytathassák kapcsolatukat.

A hatóságok szerint a gyilkossághoz használt fegyvert körülbelül két hónappal korábban vették meg Uttar Pradesh államban, kifejezetten a gyilkosság végrehajtására.

A gyilkosság után Haridwarba, majd Nepálba menekültek. Június 30-án tértek vissza Indiába, ahol a manesari bűnügyi egység elfogta őket.

A bíróság öt napos rendőrségi őrizetbe helyezte őket, még tart a kihallgatásuk. A rendőrök még keresik a gyilkossághoz használt fegyvert, valamint további bizonyítékokat gyűjtenek az ügyben.

Gyerekeik nézték végig a gyilkosságot

Három gyermekük végignézte, amint édesapjuk megölte édesanyjukat, majd magával is végzett. A tragédia után adománygyűjtés indult a testvérek jövőjének megsegítésére.