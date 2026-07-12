Lelökte férjét a tetőről az ápolónő, majd a kórházban vécétisztítót fecskendezett a szervezetébe

A gyilkosság a Telangana állambeli Nizamabad körzet Nyalkal településén történt. A 35 éves Prashantot azért ölte meg az ápolónőként dolgozó felesége, Sandhya, mert a nőnek szeretője volt, és a férje akadályt jelentett. A szerető, Anil, valamint egy másik férfi részt vett a gyilkosság kitervelésében.

Kegyetlen gyilkosság: lelökte a férjét a tetőről, majd vécétisztítót fecskendezett belé

Fotó: Twitter/X

Prashant egy munkával kapcsolatos útról tért haza június 27 környékén, ezután pedig feszültség alakult ki közte és felesége között. A feleség ezután felkért egy férfit, Venkata Sai-t, akit Bunty néven is ismernek, hogy barátkozzon össze a férjével, és itassa le.

Június 29-én ez sikerült is, és miután nagyobb mennyiségű alkoholt megittak, Prashant és Bunty felmentek egy épület tetejére, ahol vitatkozni kezdtek.

A feleség ekkor a férfi segítségével lelökte a férjét a tetőről.

Prashant csodával határos módon túlélte a zuhanást, súlyos sérülésekkel vitték kórházba, ahonnan átszállították egy magánkórházba.

Nizamabad woman kills husband with toilet cleaner injection after roof-push fails



Nizamabad woman Sandhya arrested for killing husband Dayini Prashanth by injecting toilet cleaner into his IV line on 30 June, after a terrace-push attempt failed.https://t.co/D33S0HL9iM pic.twitter.com/u80ooW2jSr — NationPress (@np_nationpress) July 7, 2026

Vécétisztítóval ölte meg

A feleség nem adta fel a tervét, és újabb támadást hajtott végre. A nővérként dolgozó asszony egészségügyi ismereteit kihasználva június 30-án a férje infúziós kanüljén keresztül vécétisztítót, valamint más anyagokat juttatott a szervezetébe.

A férfi ezt már nem élte túl, a szervezetébe kerülő anyagok miatt meghalt.

Az ügy akkor került a hatóságok elé, amikor Prashant édesanyja gyanút fogott, és július 1-jén feljelentést tett a rendőrségen.

Meet Nurse Sandhya From Nizamabad, Telangana



She murdered her husband, Prashant, by pushing him off a rooftop.



While he was hospitalized, SHE INJECTED HARPIC & anesthesia into his IV drip.



Police have arrested Sandhya & her boyfriend Anil.



Prashant was working hard abroad for… pic.twitter.com/aOAzlaLnqn — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) July 7, 2026

A kihallgatások során Bunty beismerte, hogy részt vett a támadásban. A rendőrség szerint azt mondta, hogy összeveszett Prashanttal, majd Sandhya is megjelent, és ketten együtt lökték le a férfit. A férfi azt is állította, hogy a gyilkosság Sandhya terve volt, és ő adott pénzt a végrehajtáshoz.

Július 4-én a letartóztatták a feleséget, és annak szeretőjét, valamint a gyilkosságban segédkező férfit. Mindhárom gyanúsítottat bíróság elé állították.

Brutális gyilkosság: szeretőjéhez vitte feleségét, majd együtt megölték

Egy fiatal férfi előre kitervelten végzett újdonsült feleségével az indiai Haryana államban. A gyilkosságot azért követte el, hogy együtt lehessen a szeretőjével, akivel három éven át viszonya volt.