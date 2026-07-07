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gyilkosság

Agyonlőtték a 21 éves influenszert, miközben a Lamborghinijét vezette – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Vezetés közben lőttek rá egy fiatal floridai influenszerre. A gyilkosság során DreamDoll Brii néven ismert Brianna Johnson meghalt, két másik utasa pedig súlyosan megsérült.
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gyilkosságinfluenszerFlorida

A szörnyű gyilkosság a floridai Miramarban történt, ahol a 21 éves nő a limezöld Lamborghini-jét vezette, amikor egy fehér autó mellé hajtott, amiből lövéseket adtak le az autóra.

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Gyilkosság áldozata lett a fiatal híresség
Fotó: Instagram/@dreamdoll_brii

A fiatal nő valódi neve Brianna Johnson volt, az interneten azonban DreamDoll Brii néven vált ismertté. A támadás után kórházba vitték, de vasárnap belehalt sérüléseibe.

A híresség autójában két férfi is utazott, őket kritikus állapotban vitték kórházba.

A rendőrség egyelőre vizsgálja a támadás körülményeit. A biztonsági kamerák felvételein egy világos színű autó látható, amely a Lamborghini mögött haladt, majd a lövések után nagy sebességgel elhajtott. A luxusautó ezt követően egy közeli ingatlanba csapódott.

A hatóságok szerint nem véletlenszerű támadás történt, valamilyen okból egyértelműen ezt az autót vették célba. A nyomozók vizsgálják a támadás okát.

Vita előzhette meg a lövöldözést

Brianna Johnson családja a 7Newsnak elmondta, hogy a fiatal nő és két utasa aznap este egy nagyobb buliban vett részt. Később megálltak egy benzinkútnál, ahol a beszámolók szerint vitába keveredtek. Egyelőre nem tisztázott, hogy ennek köze volt-e a későbbi lövöldözéshez.

Rajongók ezrei búcsúztak tőle

A halálhír után sorra érkeztek a megemlékezések az Instagramon és a TikTokon. DreamDoll Brii a két platformon összesen több mint 470 ezer követővel rendelkezett. Legismertebb dala a Bend Ova volt, amely a beszámolók szerint népszerű hanganyag lett a TikTokon.

Influenszer-gyilkosság Brazíliában

Megrázó gyilkosság történt Brazíliában, az áldozat egy ismert, több százezres követőtáborral rendelkező fiatal nő. Az influenszert a gyanú szerint volt párja késelte halálra, miután a férfi féltékeny lett rá egy buli után.

 

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