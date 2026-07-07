Agyonlőtték a 21 éves influenszert, miközben a Lamborghinijét vezette – videó

A szörnyű gyilkosság a floridai Miramarban történt, ahol a 21 éves nő a limezöld Lamborghini-jét vezette, amikor egy fehér autó mellé hajtott, amiből lövéseket adtak le az autóra.
A fiatal nő valódi neve Brianna Johnson volt, az interneten azonban DreamDoll Brii néven vált ismertté. A támadás után kórházba vitték, de vasárnap belehalt sérüléseibe.
A híresség autójában két férfi is utazott, őket kritikus állapotban vitték kórházba.
A rendőrség egyelőre vizsgálja a támadás körülményeit. A biztonsági kamerák felvételein egy világos színű autó látható, amely a Lamborghini mögött haladt, majd a lövések után nagy sebességgel elhajtott. A luxusautó ezt követően egy közeli ingatlanba csapódott.
A hatóságok szerint nem véletlenszerű támadás történt, valamilyen okból egyértelműen ezt az autót vették célba. A nyomozók vizsgálják a támadás okát.
Vita előzhette meg a lövöldözést
Brianna Johnson családja a 7Newsnak elmondta, hogy a fiatal nő és két utasa aznap este egy nagyobb buliban vett részt. Később megálltak egy benzinkútnál, ahol a beszámolók szerint vitába keveredtek. Egyelőre nem tisztázott, hogy ennek köze volt-e a későbbi lövöldözéshez.
Rajongók ezrei búcsúztak tőle
A halálhír után sorra érkeztek a megemlékezések az Instagramon és a TikTokon. DreamDoll Brii a két platformon összesen több mint 470 ezer követővel rendelkezett. Legismertebb dala a Bend Ova volt, amely a beszámolók szerint népszerű hanganyag lett a TikTokon.
Influenszer-gyilkosság Brazíliában
Megrázó gyilkosság történt Brazíliában, az áldozat egy ismert, több százezres követőtáborral rendelkező fiatal nő. Az influenszert a gyanú szerint volt párja késelte halálra, miután a férfi féltékeny lett rá egy buli után.