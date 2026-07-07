Agyonlőtték a 21 éves influenszert, miközben a Lamborghinijét vezette – videó

A szörnyű gyilkosság a floridai Miramarban történt, ahol a 21 éves nő a limezöld Lamborghini-jét vezette, amikor egy fehér autó mellé hajtott, amiből lövéseket adtak le az autóra.

Gyilkosság áldozata lett a fiatal híresség

Fotó: Instagram/@dreamdoll_brii

A fiatal nő valódi neve Brianna Johnson volt, az interneten azonban DreamDoll Brii néven vált ismertté. A támadás után kórházba vitték, de vasárnap belehalt sérüléseibe.

A híresség autójában két férfi is utazott, őket kritikus állapotban vitték kórházba.

Influencer DreamDoll Brii shot dead at 21 as police investigate 'targeted' attack in Florida https://t.co/EqyUXOqT2m — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 6, 2026

A rendőrség egyelőre vizsgálja a támadás körülményeit. A biztonsági kamerák felvételein egy világos színű autó látható, amely a Lamborghini mögött haladt, majd a lövések után nagy sebességgel elhajtott. A luxusautó ezt követően egy közeli ingatlanba csapódott.

ALERT: Influencer gunned down as she was driving her lime green Lamborghini in South Florida.



Brianna Johnson, who went by DreamDoll Brii, was shot in an apparent drive-by shooting as she was driving her green Lamborghini Urus in Miramar.



Johnson and the 2 other passengers in… pic.twitter.com/CPBctFidqJ — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 6, 2026

A hatóságok szerint nem véletlenszerű támadás történt, valamilyen okból egyértelműen ezt az autót vették célba. A nyomozók vizsgálják a támadás okát.

Vita előzhette meg a lövöldözést

Brianna Johnson családja a 7Newsnak elmondta, hogy a fiatal nő és két utasa aznap este egy nagyobb buliban vett részt. Később megálltak egy benzinkútnál, ahol a beszámolók szerint vitába keveredtek. Egyelőre nem tisztázott, hogy ennek köze volt-e a későbbi lövöldözéshez.

Florida influencer DreamDoll Brii dead at 21 after being shot in lime green Lamborghini https://t.co/RrqlbUC4Hc pic.twitter.com/sbG6mM4jk3 — New York Post (@nypost) July 6, 2026

Rajongók ezrei búcsúztak tőle

A halálhír után sorra érkeztek a megemlékezések az Instagramon és a TikTokon. DreamDoll Brii a két platformon összesen több mint 470 ezer követővel rendelkezett. Legismertebb dala a Bend Ova volt, amely a beszámolók szerint népszerű hanganyag lett a TikTokon.

Influenszer-gyilkosság Brazíliában

Megrázó gyilkosság történt Brazíliában, az áldozat egy ismert, több százezres követőtáborral rendelkező fiatal nő. Az influenszert a gyanú szerint volt párja késelte halálra, miután a férfi féltékeny lett rá egy buli után.