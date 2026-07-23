Kalapáccsal verte agyon feleségét a volt iskolaigazgató, mert azt hitte, megcsalja

A gyilkosság még 2025 januárjában történt Indianapolisban, amikor Terry Ogle megtámadta feleségét, a 76 éves Mary Ogle-t. A férfi később maga hívta a segélyhívót, és közölte, hogy erőszak történt a házban, majd később azt is elmondta, hogy ő követte el a gyilkosságot.

A gyilkosságot elkövető 75 éves férfit 15 év börtönre ítélték

Fotó: Marion County Jail

A rendőrök a helyszínre érkezve holtan találták a feleséget, akinek halálát tompa tárggyal okozott sérülések okozták,

férje egy kalapáccsal támadt rá.

Terry Ogle-t a helyszínen nem vették azonnal őrizetbe, mert saját magának is sérüléseket okozott, ezért kórházba vitték.

A férfi később arról beszélt a nyomozóknak, hogy úgy gondolta, felesége megcsalja őt, és emiatt veszítette el az önuralmát, mint fogalmazott: „egyszerűen elvesztette a fejét” a helyzet miatt – írja a True Crime News.

Terry és Mary Ogle mindketten az indianapolisi iskolarendszerben dolgoztak korábban.

A férfi középiskolai igazgatóként, a nő pedig tanárként dolgozott, és 2006-ban vonultak nyugdíjba.

A környékbeliek szerint korábban gyakran látták őket együtt sétálni, egymás kezét fogva.

A férfit a bíróság szándékos emberölésben találta bűnösnek egy esküdtszék nélküli tárgyaláson. A bíróság szerint a férfi „hirtelen felindulásból” követte el a tettét. 2026 júliusában 15 év börtönbüntetést kapott, amelyből beszámították az előzetes fogva tartásban töltött időt is.

Gyilkosság után a főbérlőjét kérte meg, hogy tüntesse el a holttestet

Hónapokig senki sem sejtette, mi rejtőzik egy lezárt indiai lakás fürdőszobájában, mígnem a tulajdonos egy sokkoló hangüzenetet kapott. A gyilkosságot elkövető nő azt állította, hogy megölte a szeretőjét, majd a főbérlő segítségét kérte a holttest eltüntetéséhez.