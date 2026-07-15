Megölték a 15 éves amerikaifutball-tehetséget: az NFL volt minden álma

Tragikus véget ért egy fiatal sportoló élete Kaliforniában, miután egy utcai verekedés során megszúrták. Aziel Zacapala, a Rosemead High School másodéves tanulója pénteken halt meg az El Monte városában történt támadás után. A gyilkosság indítékát egyelőre nem tudni.

Gyilkosság áldozata lett a fiatal tehetség

Fotó: GoFundMe

A 15 éves fiú két másik emberrel együtt sérült meg, a másik két áldozat felnőtt férfi volt, akik túlélték a támadást, és stabil állapotban kórházban ápolják őket.

A hatóságok szerint a késelés egy összetűzés közben történt. A rendőröket azután értesítették, hogy egy helyi kórház jelezte: három sérültet szállítottak be hozzájuk.

Zacapala később belehalt sérüléseibe.

A támadás helyszínén azóta mécsesekből, virágokból és egy keresztből álló emlékhelyet alakítottak ki. A helyszín egy általános iskola közelében található, ahol a történtek nagy megdöbbenést váltottak ki.

A nyomozók egyelőre nem tudják, hány elkövető vett részt a támadásban, és nincs pontos személyleírásuk a gyanúsítottakról. A rendőrség továbbra is keresi az elkövetőt vagy elkövetőket – írja a New York Post.

Nagy jövő állt a fiatal fiú előtt

A családtagok egy tehetséges, jólelkű fiatal sportolóként emlékeztek Zacapalára. A család által létrehozott adománygyűjtő oldalon azt írták, hogy a fiú szeretett unokaöcs, barát, fiúgyermek és középiskolai futballista volt, akinek sok terve volt a jövőre nézve. A hozzátartozók szerint nagy álma volt, hogy profi amerikaifutball-játékos legyen, és egyszer az NFL-ben szerepeljen. Iskolatársai is úgy emlékeztek rá, mint kiváló tanulóra és a futballpályán kiemelkedő játékosra.

Az iskolakerület közölte, hogy támogatást biztosítanak a diákoknak és az alkalmazottaknak a gyász feldolgozásához. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok továbbra is dolgoznak a felelősök azonosításán és elfogásán.

Gyilkosság áldozata lett egy tinifiú, mert megnyert egy focimeccset

Hasonlóan sokkoló gyilkosság történt Kolkatában, ahol egy fiatal fiút megöltek azért, mert megnyert egy focimeccset. A gyilkosságot három férfi követte el, akik éles fegyverekkel támadtak az ártatlan tinire.