Megkéselte saját szüleit egy vita során a tinifiú, édesanyja belehalt sérüléseibe

Megrázó családi tragédia történt az Egyesült Államokban, ahol egy 17 éves fiút azzal vádolnak, hogy késsel támadt szüleire. A fiatal ellen gyilkosság és emberölési kísérlet miatt emeltek vádat, ügyét pedig életkora ellenére felnőttként kezelik.

A gyilkosságot elkövető fiút felnőttként kezelik a bíróságon - Illusztráció

A Baldwin megyei seriffhivatal közlése szerint a rendőrök július 5-én érkeztek egy lakóházhoz, miután bejelentést kaptak egy erőszakos támadásról. A helyszínen megtalálták a 37 éves Samantha Bakert és a 46 éves Lance Bakert, akik mindketten szúrt sérüléseket szenvedtek.

A rendőrök azonnal megpróbálták megmenteni az asszony életét, de a helyszínen meghalt. Férjét, Lance Bakert súlyos állapotban vitték kórházba, ahol továbbra is életveszélyes állapotban kezelik.

A rendőrség a helyszínen őrizetbe vette a házaspár 17 éves fiát. Mivel fiatalkorú, hivatalosan nem hozták nyilvánosságra a nevét, de amerikai sajtóértesülések szerint a fiút Brandon Bakerként azonosították.

🚨 AUDIO EVIDENCE: Neighbor’s Camera Captures Moments Before Alabama Tragedy



​Terrifying details have surfaced in the case of 17-year-old Brandon Baker, currently charged with attacking his parents in a kitchen-knife assault that left his mother, Samantha Baker, dead and his… pic.twitter.com/P8456mlTT3 — Amy Leigh (@IAmyLeigh) July 9, 2026

A nyomozók szerint a támadás a házban kezdődött, majd az utcán és a környező udvarokon is folytatódott.

A hatóságok úgy vélik, hogy a fiú egy vita után támadt szüleire, amely a fegyelmezésével kapcsolatos konfliktusból alakult ki – írja a True Crime News.

A támadás után a fiatal bezárkózott a házba, majd ő maga hívta a segélyhívót. Eközben az apa megpróbált segítséget kérni: sérülten futott a házak között, végül egy szomszéd udvarán találtak rá a kiérkező mentők.

Egy szomszéd biztonsági kamerája rögzítette az esetet, hallani lehet rajta, ahogy a férfi segítségért kiáltott.

A család korábban az amerikai hadsereg kötelékében is szolgált. A szülők ott ismerkedtek meg: Samantha Baker ingatlanügynökként dolgozott, férje pedig egy katonai zászlóalj parancsnoka volt az alabamai Mobile térségében.

A nő korábban többször is írt közösségi oldalán arról, hogy nehézségei vannak a fiával. Egy korábbi bejegyzésében azonban szeretettel köszöntötte elsőszülött gyermekét, és azt írta róla, hogy bár sokszor próbára teszi a türelmét, nagyon szereti őt.

Brandon Baker ellen egy rendbeli gyilkosság és egy rendbeli emberölési kísérlet miatt emeltek vádat. A bíróság az első meghallgatásán egymillió dollárban állapította meg az óvadék összegét.