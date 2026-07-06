Több késszúrással ölte meg az eltűnt 14 éves lányt egy 14 éves fiú

A gyilkosság áldozata, Lilly Anne Jones június 20-án este tűnt el otthonából a dél-walesi Blainában. Két nappal később, június 22-én este egy erdős területen, a Duffryn Park közelében találták meg a holttestét. A mentők már nem tudtak segíteni rajta, a helyszínen halottnak nyilvánították.

Gyilkosság áldozata lett a fiatal lány

Fotó: Twitter/X

A lány halálát többszörös késszúrás okozta, a nyakán és mellkasán szúrták meg.

Az ügyben egy 14 éves fiút vádolnak emberöléssel, személyazonosságát életkora miatt nem hozták nyilvánosságra. A fiú június végén állt bíróság elé, ahol egyelőre nem tett vallomást. A bíróság előzetes letartóztatásban tartotta, a tárgyalás várhatóan 2027. november 23-án kezdődik, és előreláthatóan négy hétig tart majd - írja a Daily Mail.

Last footage of schoolgirl Lilly Jones, 14, running along the street as 14-year-old boy appears in court charged with her murder https://t.co/ysGfCLHg0b — Daily Mail (@DailyMail) June 26, 2026

Lilly eltűnése után családja kétségbeesetten kereste a lányt. Édesanyja és nagynénje a közösségi médiában is segítséget kért, remélve, hogy épségben hazatér. A rendőrség drónokat is bevetett a kutatás során, mielőtt megtalálták a holttestét.

A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget. A Duffryn Park bejáratánál azóta számos virágot és mécsest helyeztek el az emlékére, miközben a környék lakói együttérzésüket fejezik ki a családnak.

A halottkém az ügy következő vizsgálati időpontját 2027. április 6-ra tűzte ki, miközben a büntetőeljárás külön folytatódik a vádlott fiú ellen.

Sokkoló amerikai kettős gyilkosság

Sokkoló részletek derültek ki egy amerikai kettős gyilkossági ügyben, amelynek két 17 éves lány az áldozata. A vád szerint a fiatal férfi szándékosan gázolta halálra a tinilányokat, majd később egy streaming közben arról beszélt, hogy a kommentek csak növelik az elérését.