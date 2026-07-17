Motoros támadók ölték meg a híres mexikói újságírót

Halálos támadás ért egy mexikói újságírót Puebla államban: Josué Martínezt, a Noticias San Martín Texmelucan igazgatóját csütörtökön lőtték agyon otthona közelében. A helyi hatóságok közlése szerint vizsgálják a gyilkosság körülményeit, és külön figyelmet fordítanak arra, hogy a támadás összefügghetett-e újságírói munkájával – írja a CBS News.

Gyilkosság Mexikóban: agyonlőttek egy biztonsági ügyekkel foglalkozó újságírót (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Martínez elsősorban biztonsági témákkal és a térség fontosabb eseményeivel foglalkozott. Az újságírókat védő Article 19 nevű szervezet szerint munkája lehetett a gyilkosság lehetséges indítéka, ezért független és alapos nyomozást sürgettek.

A helyi sajtó beszámolói szerint a férfit két, motorkerékpáron érkező támadó lőtte le a háza közelében. A támadás idején a közelben tartózkodott 13 éves fia is, aki értesítette a rendőrséget.

Egyre több újságíró válik gyilkosság áldozatává

A mexikói újságírók helyzete az elmúlt években különösen veszélyessé vált. Több nemzetközi szervezet szerint az ország a világ egyik legkockázatosabb helye a sajtó munkatársai számára.

Július elején például Roxana Guzmán, egy helyi médium vezetője halt meg Veracruz államban, miután június közepén elrabolták otthonából. Ugyanebben a régióban korábban Luis Ángel López Valdez riportert is megölték, januárban pedig Carlos Castro újságíró vesztette életét egy fegyveres támadásban.

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) adatai szerint Mexikóban 2025-ben legalább kilenc újságírót öltek meg, ezzel az ország a világ egyik legveszélyesebb állama lett a médiában dolgozók számára. A szervezet 1994 óta több mint 150, munkája miatt meggyilkolt újságírót tart számon Mexikóban.