Motoros támadók ölték meg a híres mexikói újságírót

Halálos támadás ért egy mexikói újságírót Puebla államban: Josué Martínezt, a Noticias San Martín Texmelucan igazgatóját csütörtökön lőtték agyon otthona közelében. A helyi hatóságok közlése szerint vizsgálják a gyilkosság körülményeit, és külön figyelmet fordítanak arra, hogy a támadás összefügghetett-e újságírói munkájával – írja a CBS News.
Martínez elsősorban biztonsági témákkal és a térség fontosabb eseményeivel foglalkozott. Az újságírókat védő Article 19 nevű szervezet szerint munkája lehetett a gyilkosság lehetséges indítéka, ezért független és alapos nyomozást sürgettek.
A helyi sajtó beszámolói szerint a férfit két, motorkerékpáron érkező támadó lőtte le a háza közelében. A támadás idején a közelben tartózkodott 13 éves fia is, aki értesítette a rendőrséget.
Egyre több újságíró válik gyilkosság áldozatává
A mexikói újságírók helyzete az elmúlt években különösen veszélyessé vált. Több nemzetközi szervezet szerint az ország a világ egyik legkockázatosabb helye a sajtó munkatársai számára.
Július elején például Roxana Guzmán, egy helyi médium vezetője halt meg Veracruz államban, miután június közepén elrabolták otthonából. Ugyanebben a régióban korábban Luis Ángel López Valdez riportert is megölték, januárban pedig Carlos Castro újságíró vesztette életét egy fegyveres támadásban.
A Riporterek Határok Nélkül (RSF) adatai szerint Mexikóban 2025-ben legalább kilenc újságírót öltek meg, ezzel az ország a világ egyik legveszélyesebb állama lett a médiában dolgozók számára. A szervezet 1994 óta több mint 150, munkája miatt meggyilkolt újságírót tart számon Mexikóban.
Fej nélküli holttestet találtak egy oroszországi erdőben
Egy 61 éves orosz férfi alkoholt inni indult az erdő szélére, majd eltűnt. Napokkal később találták meg a fej nélküli holttestét, amelyen harapásnyomok voltak, ezért feltételezik, hogy medve támadhatta meg.
A kanapé tárolóhelyében találtak rá az eltűnt férfi holttestére
Holttestet találtak egy szlovákiai településen egy kanapéba rejtve. A 60 éves áldozat halálának körülményeit jelenleg a rendőrség vizsgálja. Az eltűnt férfit egy napig keresték, mielőtt a testvére holtan talált volna rá a kanapé tárolóhelyében.