Otthonában gyilkolták meg a 16 éves lányt, kiderült, kik lehettek a tettesek

A Jefferson megyei seriffhivatal közlése szerint a rendőrök szombat délután vonultak ki egy Hillsboro közelében lévő házhoz, ahol megtalálták a 16 éves Gabbriana Boyster holttestét. A nyomozás szerint a lányt péntek este lőtték fejbe.

Gyilkosság Missouriban: lelőtték otthonában a 16 éves lányt, három fiatalt vádoltak meg Forrás:Facebook

Az egyik fiatalkorú ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, halált okozó jogellenes fegyverhasználat, fegyveres bűncselekmény és holttest elhagyása miatt emeltek vádat. Két másik fiatalkorút holttest elhagyásával gyanúsítanak, őket később szabadlábra helyezték. Mivel valamennyien kiskorúak, a hatóságok nem hozták nyilvánosságra a nevüket.

A rendőrség még vizsgálja a történtek okát

A gyilkosság pontos körülményeit továbbra is vizsgálják. A rendőrség egyelőre nem közölte, mi vezetett a halálos lövéshez, de megerősítette, hogy az áldozat és a három fiatalkorú ismerték egymást.

Az áldozat édesanyja, Candy G'Sell a helyi médiának elmondta, hogy péntek este beszélt utoljára a lányával.

– Azt mondta, otthon marad. Én pedig azt kértem tőle, hogy zárja be az ajtót – idézte fel.

Másnap, amikor hazatért, ő találta meg lánya holttestét, majd értesítette a segélyhívót. A mentők már nem tudtak segíteni rajta.

A 16 éves lány jövőjét egy pillanat alatt törte derékba a tragédia

Az édesanya szerint lánya, akit barátai Gabbyként ismertek, szerető, segítőkész fiatal volt, aki ultrahangdiagnosztikai szakember szeretett volna lenni. A családnak azonban most a temetés megszervezésével kell foglalkoznia.

„Nincs megkönnyebbülés. A gyermekem meghalt. Melyik édesanya szeretné eltemetni a saját gyermekét?” – fogalmazott.

A Hillsboro iskolakörzet közölte, hogy a tragédia miatt pszichológusok és gyásztanácsadók segítik a diákokat, a családokat és az iskola dolgozóit. A missouri gyilkosság ügyében a nyomozás továbbra is folyamatban van.

Nemrég az Origo is beszámolt róla, hogy egy 14 éves fiú ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban, miután a gyanú szerint egy üres lakásba csalt egy pizzafutárt, majd lelőtte a férfit.