Mindent elleptek a rendőrök: egy férfi és egy kismama holttestére bukkantak

Mindent elleptek a rendőrök miuán egy férfi és egy nő holttestére bukkantak Los Angeles Westwood városrészében, az ügyet a hatóságok gyilkosság–öngyilkosságként vizsgálják. A hatóságokat július 10-én hajnalban, helyi idő szerint 5:45 körül riasztották a Holmby Avenue egyik lakóingatlanához. A helyszínen egy nőt és egy férfit találtak, akik sörétes fegyvertől származó sérüléseket szenvedtek. A mentők mindkettőjüket halottnak nyilvánították még a helyszínen.

Gyilkosság-öngyilkosság rázta meg a környéket. Fotó: unsplash.com

Gyilkosság-öngyilkosság rázta meg a környéket: nem tudni, mi történt

A rendőrség nem hozta nyilvánosságra az áldozatok személyazonosságát, de a helyi sajtó szerint a nő várandós volt, terhessége nyolcadik hónapjában járt. A beszámolók szerint a házaspár a negyvenes éveiben járt.

Nagyon boldog párnak tűntek. Gyakran láttuk őket kézen fogva sétálni és beszélgetni

– mondta egyik szomszédjuk, Rich Schultz. Hozzátette, hogy a nő július 4-én még babaváró ünnepséget tartott:

Semmi sem utalt arra, hogy bármi baj lenne. Az ember ilyenkor rájön, hogy sosem tudhatja, mi zajlik valójában a zárt ajtók mögött.

A rendőrség egyelőre nem közölt feltételezett indítékot, írja a People.