Parkolóhely miatt lőtt le egy nő egy veterán férfit egy áruház előtt – videó

A gyilkosság kedden dél körül történt a floridai North Lauderdale egyik Walmart áruházának parkolójában. A hatóságok szerint a 62 éves Bart Diguglielmo és egy nő szóváltásba keveredett egy szabad parkolóhely miatt, a konfliktus pedig végül lövöldözésbe torkollott.

Videón a gyilkosság pillanata

Fotó: YouTube/WPLG Local 10

A vita hevében a nő fegyvert rántott, majd rálőtt a férfira. Diguglielmót kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

A Broward megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a nő azt állította a rendőröknek, hogy önvédelemből használta a fegyverét. A nyomozás jelenleg is tart, ezért a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a személyazonosságát.

Shocking video shows Army veteran being fatally shot in fight over Walmart parking spot https://t.co/MxLiSh3Hrf pic.twitter.com/tyY3uZ4EZ6 — New York Post (@nypost) July 2, 2026

A közösségi médiában megjelent videófelvételeken látható, hogy a nő fegyverrel a kezében vitatkozik a férfival. A felvétel szerint mindketten hevesen gesztikuláltak, majd a férfi egy ideig követte a nőt az autók között. A nő eközben végig rá szegezte a fegyvert, végül egyetlen lövés dördült el, amitől a férfi összeesett.

Szemtanúk szerint a lövést követően a nő sokkos állapotba került és hangosan kiabált, miközben a rendőrök megkezdték a helyszín biztosítását.

Bart Diguglielmo New Jersey államból származott, és hosszú éveken át szolgált az amerikai hadseregben. Családja szerint a Sivatagi Vihar hadművelet veteránja volt, szolgálata során harctéri ápolóként, felcserként és taktikai kommunikációs szakemberként is dolgozott. Leszerelése után ápolóként folytatta pályafutását Floridában.

Testvére úgy emlékezett rá, mint mélyen vallásos, békés emberre, aki soha nem bántott volna senkit – írja a New York Post.

Az ügyben a rendőrségi nyomozás lezárását követően a Broward megyei ügyészség dönt arról, emelnek-e vádat a lövést leadó nő ellen.

Gyilkossági módszerekre keresett az interneten

Kevesebb mint egy nap alatt elfogták azt a férfit, aki egy vasrúddal agyonvert egy mezőgazdasági munkást az indiai Telanganában. A gyilkos a rendőrség szerint a támadás előtt a YouTube-on keresett videókat arról, hogyan lehet embert ölni és fegyvert készíteni.