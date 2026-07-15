Kegyetlen gyilkosság: hidegvérrel végzett a pizzafutárral a kamaszfiú

Egy 14 éves fiú ellen indult eljárás az Egyesült Államokban, miután a hatóságok szerint egy pizzafutárt egy üres philadelphiai lakásba csalt, majd megölte. A gyilkosság ügyében indított nyomozás szerint a támadás során a 28 éves Anshul Kunchát fejbe lőtték, majd elvették tőle az értékeit.

Gyilkosság: 14 éves fiú csalta csapdába a pizzafutárt, majd fejbe lőtte

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Kegyetlen gyilkosság: azért rendeltek pizzát, hogy megölhessék a futárt

A hatóságok szerint Kuncha a pizzákat kiszállította, majd amikor elindult vissza az autójához, két sötét ruhát viselő személy követte. A térfigyelő kamerák felvételein látható, ahogy a férfi a lakás közelében tartózkodik, majd lövés éri.

A rendőrök a helyszínre érkezve a földön találták meg a pizzafutárt, aki súlyos fejsérülést szenvedett és nem mutatott életjeleket. Kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A nyomozók a lakásban három érintetlen pizzásdobozt és egy táskát találtak, ami arra utalhatott, hogy a futár közvetlenül a támadás előtt adta át a rendelést. A helyszínen három elhasznált töltényhüvelyt is felfedeztek a rendőrök.

A 14 éves Sincere Camps ellen több vádpontot is megfogalmaztak, köztük emberölés, rablás, bűncselekmény elkövetésére irányuló összeesküvés, valamint fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények szerepelnek. A fiatalt a Philadelphia Juvenile Justice Services Centerben tartják fogva, és a bíróság nem engedélyezte számára az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezést.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a támadásban részt vett-e más személy is, illetve keresnek-e további gyanúsítottat. Camps a bíróság előtt előzetes meghallgatáson vett részt, a következő tárgyalását július 21-re tűzték ki.

Nemrég egy másik olyan bűncselekmény is történt az Egyesült Államokban, amelyben fiatalok voltak az elkövetők. Egy előre kitervelt fegyveres támadásban öt családtag vesztette életét, ketten pedig megsérültek East St. Louis városában. A rendőrség két, mindössze 15 és 16 éves fiatalt vett őrizetbe az ügyben.