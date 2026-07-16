"Rosszkor volt rossz helyen" - gyilkosság áldozata lett a sztárséf férje

Szívszorító vallomást tett az ismert sztárséf, férje gyilkosság áldozata lett. Parveen Ashraf, akit sokan csak „Parveen, a Fűszerek Királynőjeként” ismernek, június végén egy Instagram-videóban jelentette be, hogy hónapokkal a családi tragédia után végre készen áll arra, hogy visszatérjen a munkához. Mint fogalmazott, tudja, egykori párja nem szeretné, ha önsajnálatban élne.

Gyilkosság áldozata lett a sztárséf férje. Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Körülbelül hat hónappal ezelőtt személyes tragédia ért, elveszítettem a férjemet. Akik már veszítettek el valakit, pontosan tudják, milyen mérhetetlen fájdalommal jár ez. Érzem, tudom, a férjem nem szeretné, ha önsajnálatban élnék, ezért megpróbálok visszatérni a munkához

- közölte.

Gyilkosság áldozata lett a sztárséf férje: három gyermeke és neje gyászolja

A 61 éves séf néhai szerelme, Qamar Ashraf egy rablás során vesztette életét.

Rosszkor volt rossz helyen

- fogalmazott Parveen, aki 38 évig élt boldog házasságában Qamarral, három gyermekük született.

Tragikus módon, hirtelen ragadták el tőlünk

- közölte akkor, 2025 decemberi bejegyzésében, amelyben megosztotta a halálhírt. Kiemelte, Ashraf egy különleges, intelligens, jóképű, összetett személyiségű, mély érzésű, csendes férfi volt, aki rendkívül erős kisugárzással rendelkezett.

Parveen Ashraf leginkább az ITV 2019 óta futó főzőműsorából, a Parveen Indiai Konyhájából ismert, amelyben autentikus indiai ételeket készít, miközben az Egyesült Királyság és India különböző régióinak receptjeit mutatja be. Saját honlapja szerint két szakácskönyvet is írt, írja a People.