Több mint négy évtized után fogták el a gyilkost: a 79 éves férfit egy üdítős palack buktatta le

Több mint négy évtized után fogták el a gyilkost egy eddig megoldatlan, 1981-es gyilkossági ügyben. A bírósági dokumentumok szerint a 79 éves Larry Dean Brownt július 16-án fogta el a grapevine-i rendőrkapitányság, szándékos emberöléssel vádolják. A letartóztatás a 35 éves Beverly Bruneau halálával hozható összefüggésbe. Az áldozatot barátja 1981. február 13-án munkából hazaérve holtan találta őt a nappali padlóján. A nyakára elektromos vezeték volt tekerve, az arcán pedig vérnyomokat találtak, a házban dulakodás nyomai láthatók, Beverly pedig több sérülést is elszenvedett.

Négy évtizedes gyilkossági ügy oldódott meg. Fotó: Unsplash

A rendőrök annak idején Larry otthonában is jártak, amikor feleségét, Thelma Brownt keresték fel, aki az áldozat legjobb barátnője volt.

Beverly és Thelma közösen birtokoltak egy dallasi házat, amely korábban tűzben megrongálódott.

Négy évtizedes gyilkossági ügy oldódott meg: DNS-ével bukott le

A nyomozás szerint Larry nyomást gyakorolt Beverlyre, hogy írjon alá hamis biztosítási dokumentumokat, amelyekben a javítási költségeket a valósnál magasabb összegben tüntették fel. Miután a nő ezt megtagadta, Thelma állítólag a halála után meghamisította Beverly aláírását a biztosítási papírokon. Az ügy évtizedekig megoldatlan maradt. A bizonyítékokat 2010-ben ismét megvizsgálták, és ekkor egy ismeretlen férfi DNS-ét azonosították, azonban akkor az FBI DNS-adatbázisában nem találtak egyezést.

Később, a nyomozás újraindítását követően a detektívek a coloradói Larimer megyei seriffhivatallal együttműködve DNS-mintát szereztek Larry-től olyan üdítős palackokból, amelyeket a szemetesébe dobott. Az eredmények pedig kimutatták, hogy Larry vére volt az, amelyet Beverly hálóingén találtak anno. Habár a vizsgálat még mindig zajlik és igazságügyi szakértő is nyomoz, Larry-t őrizetben tarják - írja a People.