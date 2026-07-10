Közel 40 év után oldódhat meg a gyilkosság: önként hívta fel a rendőrséget a gyanúsított

Egy 1987-ben elkövetett gyilkosság végére kerülhet pont, miután a feltételezett tettes önként felvette a kapcsolatot a hatóságokkal. A 70 éves, floridai Gary Edward Glowacz a napokban azzal hívta fel a Jacksonville-i Seriffhivatalt, hogy elmondja nekik, információi vannak a 20 évesen megölt Melissa Ellison halálával kapcsolatban. A férfit ezt követően letartóztatták.

Majdnem 40 év után oldódhat meg egy gyilkosság / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Majdnem 40 év után oldódhat meg egy gyilkosság

A nyomozók előbb kihallgatták Glowaczot, majd elfogatóparancsot szereztek, és a Duval Megyei Börtönbe szállították gyilkosság és testi sértéssel elkövetett betörés vádjával. A hatóságok győzelemként fogadták a letartóztatást, amely közel négy évtizeddel azután történt, hogy az ügy lezárult.

A rendőrség 1987. december 28-án, hajnali 4:40 körül vonult ki egy házhoz Jacksonville-ben, miután bejelentést kaptak egy elhunyt személyről. Az áldozat, Ellison holttestét a hatóságok az ágyában találták meg, tompa erővel okozott sérülésekkel. A rendőröket a fiatal lány lakótársai riasztották, akik meghallották, amint Ellison gyermeke a nappaliban sír, majd ezután fedezték fel az elhunyt nőt a szobájában.

Bár Glowacz letartóztatása nem tudja betölteni azt a hatalmas űrt, amelyet Melissa Ellison halála a szeretteinek szívében hagyott, az előállítása remélhetőleg egy újabb lépés a gyógyulási folyamatban

- mondta el T. K. Waters seriff, a Fox News beszámolója szerint.