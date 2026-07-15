Megölt egy pizzafutárt egy 14 éves fiú, a bíróság felnőttként fogja kezelni

Gyilkossággal vádolnak egy 14 éves fiút az Egyesült Államokban, miután a rendőrség szerint egy sikertelen rablási kísérlet során lelőtt egy pizzafutárt Philadelphiában.A 14 éves Sincere Camps ellen összesen tíz vádpontban emeltek vádat, köztük emberölés, rablás és engedély nélküli lőfegyverviselés miatt. A hatóságok felnőttként vonják felelősségre.

Gyilkosság vádjával kell szembenézzen a tini. Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Gyilkosság vádjával kell szembenézzen a 14 éves: felnőttként fogják kezelni ítéletekor

A rendőrség közlése szerint a járőröket június 5-én riasztották egy fegyveres incidenshez. A helyszínen egy eszméletlen férfit találtak az úttesten. Az áldozatot később a 28 éves Anshul Kunchaként azonosították. A férfit hátul, a fején érte lövés. Kórházba szállították, de röviddel később belehalt sérüléseibe.

A nyomozók szerint a gyilkosság indítéka rablás volt. A 14 éves gyanúsítottat a nyomozást követően pénteken vették őrizetbe. Jelenleg óvadék lehetősége nélkül tartják fogva, a következő bírósági meghallgatását július 21-re tűzték ki

- írja az ABC hozzátéve, hogy a bírósági nyilvántartás szerint egyelőre nem szerepel ügyvéd a fiú képviseletébe.