Videóra vette a tini, ahogy egy fémpohárral agyonveri a nagymamáját

A súlyos gyilkosság Kentucky államban történt még 2024 októberében, a gyilkos unokát most ítélték el. Az akkor 18 éves Wyatt Testerman egy fémbögrével verte halálra a nagymamáját.

Videóra vette a kegyetlen gyilkosságot

Fotó: Kenton County Sheriff's Office

A rendőrök egy segélyhívást követően érkeztek a házhoz, ahol a 74 éves Cheri Olivert súlyos fejsérülésekkel találták meg.

Az idős nő a helyszínen meghalt, unokáját pedig ellenállás nélkül őrizetbe vették.

A fiatal férfi májusban bűnösnek vallotta magát, ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a támadás idején kábítószer okozta pszichózisban szenvedett. Elmondása szerint korábban LSD-túladagolás miatt kezelték kórházban, és a nagymamájánál lakott, miután kiengedték. Azt is beismerte, hogy a gyilkosság idején továbbra is fogyasztotta a drogot.

Videóra vette a kegyetlen gyilkosságot

Az ügyészség szerint a nyomozás egyik legfontosabb bizonyítéka az a felvétel volt, amelyet Testerman maga készített a nagymama telefonjával.

A videón látható, ahogy egy fémbögrével többször is megüti az idős nőt.

Az ügyész a bíróságon úgy fogalmazott, hogy a férfi tette „minden emberiességet nélkülöző, állatias cselekmény” volt.

A védelem azzal érvelt, hogy a férfi beszámíthatóságát befolyásolta a kábítószer, az ügyészség azonban rámutatott: a saját elhatározásból elfogyasztott drog miatt kialakuló pszichózis nem alapozza meg az elmeállapotra hivatkozó védekezést – írja a True Crime News.

Az ítélethirdetésen Testerman bocsánatot kért családjától. Azt mondta, nagymamája az egyik legkedvesebb ember volt, akit ismert, és élete végéig együtt kell élnie azzal, hogy ilyen kegyetlen módon oltotta ki az életét. A bíróság életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a férfit, feltételes szabadlábra legkorábban 20 év letöltése után kerülhet.

Baseballütővel verte halálra 12 éves fiát

Hatvan év börtönbüntetést kapott egy amerikai férfi, aki baseballütővel végzett a 12 éves fiával, majd megpróbálta megölni tinilányát is. A gyilkosság ügyében a férfi korábban bűnösnek vallotta magát, miután azt állította, hangokat hallott a fejében.