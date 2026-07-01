YouTube-on keresett rá, hogyan kell gyilkolni, majd brutálisan megölte a felesége zaklatóját

Mindössze 24 óra alatt felderítették a rendőrök azt a brutális emberölést, amely az indiai Telangana államban történt. A gyilkos, a 40 éves Bangarapu Mahesh beismerte a bűncselekményt, a nyomozók pedig a gyilkossághoz használt eszközt és a tervezést alátámasztó bizonyítékokat is lefoglalták.

YouTube-on keresett videókat arról, hogyan lehet gyilkosságot elkövetni

Fotó: Pixabay

Az áldozat, az 52 éves Pytari Mogili mezőgazdasági idénymunkásként dolgozott. A férfit korábban börtönbüntetésre ítélték, miután meg akart erőszakolni egy házas nőt. Szabadulása után azonban tovább zaklatta a nőt, emellett rendszeresen megalázta Mahesht is, akiről azt állította, hogy viszonyt folytat vele.

A hatóságok szerint Mogili a kapcsolat hírét a környező falvakban is terjesztette, ami súlyos családi konfliktusokhoz vezetett. Mahesh végül úgy döntött, hogy végez vele.

A rendőrség közlése szerint a férfi a támadás előtt a YouTube-on keresett olyan videókat, amelyek gyilkosságok elkövetéséről és fegyverek elkészítéséről szóltak, hogy megtervezze a bűncselekményt.

Mogili szombat este egy vallási fesztiválról tartott hazafelé kerékpárral, amikor Mahesh egy híd közelében lesben állva várta. A férfi hátulról egy vasrúddal többször fejbe ütötte áldozatát, majd miután meggyőződött arról, hogy meghalt, hazament, átöltözött, és megpróbált elmenekülni.

Jammikunta police in #Telangana's Karimnagar district have solved the murder of a 51-year-old tenant #farmer, arresting a 40-year-old farmer from a neighbouring #village who allegedly planned the killing after watching #YouTube videos on "how to commit a murder", "how to escape… pic.twitter.com/S3h0VFTubG — The Times Of India (@timesofindia) July 1, 2026

A nyomozók gyorsan azonosították az áldozatot, majd külön nyomozócsoportokat állítottak fel az ügy felderítésére. A kihallgatás során Mahesh beismerő vallomást tett – írja az NDTV.

A rendőrök lefoglalták a gyilkossághoz használt vasrudat, a férfi mobiltelefonját – amelyen megtalálták a YouTube keresési előzményeit –, a motorkerékpárját, valamint a bűncselekmény idején viselt, vérfoltos ruháit.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd bírósági döntés alapján előzetes letartóztatásba helyezték. A helyi rendőrség azt is kezdeményezi, hogy a férfit a visszaeső, erőszakos bűnelkövetőket nyilvántartó rendőrségi listára is felvegyék.

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