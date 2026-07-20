Kiderült, mennyi időt nyernek valójában a gyorshajtók – meglepő az eredmény

A gyorshajtás nemcsak veszélyes, hanem szinte teljesen értelmetlen is – erre jutott egy amerikai kutatás, amelyről a New York Post most számolt be. A vizsgálat szerint azok, akik rendszeresen túllépik a sebességhatárt, átlagosan kevesebb mint egy percet, egészen pontosan 54 másodpercet nyernek naponta.

Hiába sietnek sokan, a gyorshajtás alig rövidíti le az utazást.

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A Communications Sustainability folyóiratban megjelent tanulmány szerzői 2021-ben 120 millió amerikai autóutat elemeztek. Az adatokat a közúthálózat, a sebességhatárok és a domborzati viszonyok figyelembevételével vizsgálták, a legalább 72 km/órás sebességhatárú utakra koncentrálva.

Az eredmények szerint az átlagosan 46 kilométeres napi autózás során a sebességhatár betartása mindössze 54 másodperccel hosszabb utazási időt jelent.

Ez heti szinten is alig több mint hat perc különbség.

Ha az a cél, hogy egy percet lefaragjunk az utazásból, akkor gyorsan kell vezetni. Ha viszont biztonságosan szeretnénk célba érni és üzemanyagot is spórolnánk, érdemes visszavenni a tempóból.

– mondta William Northrop, a Minnesotai Egyetem professzora, a kutatás társszerzője.

Több benzin fogy, nagyobb a környezeti terhelés

A kutatás szerint az utazások 43 százalékában legalább egyszer túllépték a sebességhatárt, a sofőrök pedig vezetési idejük 12 százalékát a megengedettnél gyorsabban tették meg.

A gyorshajtásnak azonban ára van:

a szabályszegő autósok 2,3–3 százalékkal több üzemanyagot fogyasztanak átlagosan.

A kutatók számításai szerint a sebességhatárok betartásával jelentős mennyiségű üzemanyagot és több millió dollárnyi költséget lehetne megtakarítani, miközben a felesleges szén-dioxid-kibocsátás is csökkenne.

A tanulmány végkövetkeztetése: a legkönnyebben elérhető üzemanyag-megtakarítás nem új autókkal, hanem egyszerűen lassabb vezetéssel érhető el.