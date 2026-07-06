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tűz

Videóra vették, ahogy egy iskoláslány gyújtogatott egy benzinkúton

10 perce
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Videóra vették, ahogy egy 16 éves iskoláslány tüzet okozott egy benzinkúton Oroszországban. A gyújtogatás közben a tinilány gyúlékony folyadékkal locsolt le egy töltőoszlopot, a lángok pedig hirtelen felcsaptak.
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tűzvideóoroszország

Gyújtogatás miatt indult eljárás Oroszországban, miután egy iskolás tinilány benzinkúton okozott tüzet. Az esetről videó készült, a lány csaknem megsérült, de végül elmenekült a helyszínről – írja a Lenta.ru.

Videóra vették, ahogy egy iskoláslány gyújtogatott egy benzinkúton, Oroszországban
Videóra vették, ahogy egy iskoláslány gyújtogatott egy benzinkúton, Oroszországban
Fotó: Illusztráció (cottonbro studio/pexels)

Gyúlékony folyadékkal locsolta le a benzinkutat egy 16 éves lány

Videóra vették, ahogy egy iskoláslány gyújtogatni kezdett egy benzinkúton Oroszországban. A felvételen az látszik, hogy a tinilány gyúlékony folyadékkal locsol le egy töltőoszlopot, majd tüzet okoz. A lángok hirtelen csaptak fel, a lány pedig csaknem megsérült, de elmenekült a helyszínről.

Az eset a moszkvai régióban, Scsolkovóban történt. Az orosz hatóságok szerint egy 16 éves lány lehet az elkövető. Az ügyben rongálási kísérlet és terrorcselekmény miatt indítottak eljárást. Személyi sérülés nem történt.

Gyújtogatási hírek korábbról:

A rendőrkapitányság előtt parkoló autók között csaptak fel a lángok. A gyanú szerint egy rendőr tulajdonában lévő járművet gyújtott fel egy többszörösen büntetett férfi, aki ellen most letartóztatási indítványt tett az ügyészség.

Megdöbbentő dolgot állított a gyújtogató férfi, aki 500 millió dolláros kárt okozott

Szándékosan semmisítette meg munkahelyét egy férfi az Egyesült Államokban. A dolgozót gyújtogatással vádolják, amennyiben bűnösnek találják, úgy akár 10 év börtönbüntetés is várhat.

 

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