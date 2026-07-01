A legrosszabbtól tartanak a hatóságok: hat ember tűnt el, miután elsüllyedt egy hajó

Kutatócsapatok álltak össze Kanadában hat ember megtalálása érdekében, akik mostanra talán már életüket vesztették, miután elsüllyedt egy hajó Vancouver partjainál vasárnap. Úgy tudni, a halászhajó tíz ember szállított, mielőtt eltűnt volna a Georgia-szoros mélyén, közel ahhoz a helyhez, ahol az édesvíz találkozik az óceánnal, veszélyes túlélési körülményeket teremtve ezzel.

Hat embert keresnek, miután elsüllyedt egy hajó / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Hat embert keresnek, miután elsüllyedt egy hajó

Két túlélő, egy 33 éves férfi és egy 28 éves nő kritikus állapotban került kórházba, míg egy másik, 26 éves férfit, valamint egy 33 éves nőt már hazaengedtek. Ők az életüket annak a jachtjukkal a közelben járó párnak köszönhetik, akik segélyhívást adtak le, majd a fedélzetükre húzva megmentették a hajójukon rekedt utasokat.

Egyelőre nem lehet biztosat tudni arról, pontosan mi történt a Steveston közösségből elinduló és vasárnap dél körül elsüllyedő hajón. A hatóságok szerint az utasok egyike sem viselt mentőmellényt, és vészjelzést sem adtak le a vízi járműről. Stephen Adam, a Kanadai Királyi Tengerészeti Kutató- és Mentőszolgálat műveleti vezetője egyenesen bizarrnak nevezte az esetet, miután a hajó hihetetlen gyorsasággal tűnt el a mélyben, és mire a mentőcsapatok megérkeztek, már el is süllyedt.

Tekintettel a sebességre, amellyel a hajó eltűnt, és a vészjelzés hiányára, a Kanadai Királyi Lovas Rendőrség (RCMP) súlyos bűnügyekre szakosodott osztálya vezeti a nyomozást annak megállapítására, hogy történt-e ütközés vagy bármilyen bűncselekmény - írja a Guardian.