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hajó

19 utassal a fedélzetén borult fel egy hajó: egy ember meghalt, kettőt még keresnek

1 órája
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Három embert kórházba kellett szállítani. A hajó kedd délután süllyedt el a San Francisco-öbölben: a baleset következtében egy ember életét vesztette, míg két személyt továbbra is eltűntként tartanak számon.
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hajóelsüllyedt hajóeltűnthalálos áldozat

Egy ember meghalt, két másik pedig eltűnt, miután felborult egy hajó a Golden Gate híd és az Alcatraz-sziget között a San Francisco-öbölben, július 14-én, kedden. A háromfedélzetes, 15 méteres kabinos cirkáló helyi idő szerint 3:35 körül kezdett süllyedni, nagyjából 557 méterre az Alcatraztól – erősítette meg Mariano Elias, San Franciscó-i tűzoltóhadnagy a PEOPLE magazinnak.

Két ember eltűnt, egy személy pedig életét vesztette, miután elsüllyedt egy hajó a San Francisco-öbölben
Két ember eltűnt, egy személy pedig életét vesztette, miután elsüllyedt egy hajó a San Francisco-öbölben / Fotó: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elsüllyedt hajó: két ember eltűnt, egy személy életét vesztette

Habár a kezdeti jelentések tűzről számoltak be, Elias szerint nem ütött ki tűz a fedélzeten, hanem a motor gőze csapódott a vízbe. A tűzoltóhadnagy azt is megerősítette, a hajót Stocktonban, Kaliforniában jegyezték be.

A hajón 19 felnőtt és egy kutya utazott: Elias elmondása szerint többen már a vízben voltak, amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek. A mentőalakulatok egy súlyosan sérült áldozatra találtak rá, akit a közeli kórházba szállítottak, és ahol nem sokkal később halottnak nyilvánították. További három személyt vittek még kórházba, akik a vízbe esésből eredő sérüléseket szenvedtek el. Tizenhárom embert biztonságosan kimentettek, kettőt pedig eltűntként tartanak számon, míg a kutya nem élte túl a katasztrófát. Senkinek a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.

Az eltűntek utáni kutatás kedd este is folytatódott: ehhez Elias elmondása szerint 11 hajót és helikoptereket vetettek be, hozzátéve, a szeles időjárás befolyásolhatja az erőfeszítéseket. A tűzoltóhadnagy azt is elárulta,  a hajó 36 méter mélyen süllyedt el a vízvonal alatt, és megerősítette, hogy a keresés szerda reggel folytatódik.

 

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