Zajlik a mentés: száznál is több emberrel a fedélzetén borult fel egy hajó

A guyanai Georgestownból Port Kaitumába tartó komphajó borult fel helyi idő szerint vasárnap 23 óra környékén. A fedélzeten lévő 116 utas a vízbe zuhant. A mentőakció még tart, mostanáig 53 embert már kimenekítettek.

Zajlik a mentés a hajóbalesetnél / Fotó: unsplash.com

Több hajóval is mentik a vízbe borult utasokat

Az MV Barima komphajó utasainak mentésében a parti őrség, valamint civilek is részt vesznek saját hajóikkal. A térségbe mentőhajót küldtek annak érdekében, hogy a kimenekítettek mihamarabb egészségügyi ellátást kapjanak. A hajóbaleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem tudni még, vannak-e halálos áldozatok vagy súlyos sérültek - írja a helyi hírekre hivatkozva a Paraméter.

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