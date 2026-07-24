Mentés közben történt a baj: hídnak ütközött egy rendőrhajó, többen megsérültek - videó

Mentés közben szenvedett balesetet a londoni rendőrség egyik hajója a Temzén. Az ütközés után több rendőr a folyóba esett, öt embert kórházba szállítottak.
Nagy sebességgel csapódott a hídnak a rendőrhajó
A Metropolitan Police közlése szerint a baleset helyi idő szerint háromnegyed négy körül történt. A folyóba került rendőröket gyorsan kimentették, a helyszínre mentők, tűzoltók és további rendőri egységek érkeztek.
A hatóság tájékoztatása alapján
öt rendőr megsérült, jelenleg orvosi ellátásban részesülnek, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.
Hangsúlyozták, hogy civileknek nem lett bajuk, az eset körülményeit pedig kivizsgálják.
A mentés idejére lezárták a környéket, több buszjáratot eltereltek, a Westminster metróállomás két bejáratát ideiglenesen bezárták, a Temzén közlekedő Uber Boat járatainál pedig fennakadások alakultak ki.
Daniel Davis, egy turistahajó kapitánya szerint a rendőrhajó egy mentőcsónakot kísért egy vízbe esett emberhez, mintegy 40 csomós (74 km/órás) sebességgel – írja az angol Metro.
Elmondása szerint a hajó a Westminster híd alá érve elvesztette az irányítását, majd az egyik boltívnek csapódott.
Hatalmas csattanást hallottam. A következő pillanatban már három rendőr a vízben volt, szerencsére a mentőmellényük azonnal felfúvódott
– mondta.
A kapitány szerint a hajón maradt két rendőr zavartnak tűnt, a sérültek közül pedig ketten ugyan eszméletüknél voltak, de láthatóan súlyos fájdalmaik voltak.
A Chiléből érkezett, 12 éves Mateo Bilis-Lusevic édesanyjával egy turistahajón utazott, amikor látta a balesetet.
Egyszer csak hatalmas durranást hallottam, majd három ember a vízbe repült. Az egyikük nagyon súlyosan megsérült
– idézte fel.
A fiú szerint a rendőrök körülbelül tíz percet töltöttek a vízben, mielőtt végleg kimentették őket.
A Temze a napokban egy másik megrázó eset miatt is a figyelem középpontjába került: egy delfin tetemét sodorta partra a folyó.