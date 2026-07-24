Mentés közben történt a baj: hídnak ütközött egy rendőrhajó, többen megsérültek - videó

Mentés közben szenvedett balesetet a londoni rendőrség egyik hajója a Temzén. Az ütközés után több rendőr a folyóba esett, öt embert kórházba szállítottak.

Súlyos baleset Londonban: rendőrök zuhantak a Temzébe a hídnak csapódó hajóból.

Fotó: BROOK MITCHELL / AFP

Nagy sebességgel csapódott a hídnak a rendőrhajó

A Metropolitan Police közlése szerint a baleset helyi idő szerint háromnegyed négy körül történt. A folyóba került rendőröket gyorsan kimentették, a helyszínre mentők, tűzoltók és további rendőri egységek érkeztek.

A hatóság tájékoztatása alapján

öt rendőr megsérült, jelenleg orvosi ellátásban részesülnek, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.

Hangsúlyozták, hogy civileknek nem lett bajuk, az eset körülményeit pedig kivizsgálják.

Rendőrhajó a Westminster hídnál történt baleset után

Fotó: BROOK MITCHELL / AFP

A mentés idejére lezárták a környéket, több buszjáratot eltereltek, a Westminster metróállomás két bejáratát ideiglenesen bezárták, a Temzén közlekedő Uber Boat járatainál pedig fennakadások alakultak ki.

Daniel Davis, egy turistahajó kapitánya szerint a rendőrhajó egy mentőcsónakot kísért egy vízbe esett emberhez, mintegy 40 csomós (74 km/órás) sebességgel – írja az angol Metro.

Elmondása szerint a hajó a Westminster híd alá érve elvesztette az irányítását, majd az egyik boltívnek csapódott.

Hatalmas csattanást hallottam. A következő pillanatban már három rendőr a vízben volt, szerencsére a mentőmellényük azonnal felfúvódott

– mondta.

A kapitány szerint a hajón maradt két rendőr zavartnak tűnt, a sérültek közül pedig ketten ugyan eszméletüknél voltak, de láthatóan súlyos fájdalmaik voltak.

A Chiléből érkezett, 12 éves Mateo Bilis-Lusevic édesanyjával egy turistahajón utazott, amikor látta a balesetet.

Egyszer csak hatalmas durranást hallottam, majd három ember a vízbe repült. Az egyikük nagyon súlyosan megsérült

– idézte fel.

A fiú szerint a rendőrök körülbelül tíz percet töltöttek a vízben, mielőtt végleg kimentették őket.

Boat Carrying armed police officers collided on river Thames Westminster bridge and bridge street and some section of Victoria embankment street nearby ministry of defence remained closed air ambulance landed and number of ambulances and firefighters in the scene pic.twitter.com/lV65RrB89T — Zonjy (@zonjy_) July 24, 2026

A Temze a napokban egy másik megrázó eset miatt is a figyelem középpontjába került: egy delfin tetemét sodorta partra a folyó.