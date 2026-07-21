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komp

Elképesztő jelenet: 100 utassal a fedélzetén ütközött egy teherszállító hajónak egy komp

48 perce
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Utasokat szállító komp és teherhajó ütközött Kréta partjainál. A baleset körülményeit vizsgálják a hatóságok, miközben mindkét hajó a kikötőben várakozik.
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komphajóbalesetkréta

Összeütközött egy 180 méter hosszú, 100 utast szállító komp és egy teherhajó Kréta közelében. A keddi balesetről videó is készült. A felvételen jól látható, ahogy a két hatalmas jármű egymás felé halad a görög üdülősziget partjainál, miközben az egyik hajó folyamatos kürtöléssel próbálta jelezni a veszélyt.

Utasokat szállító komp és teherhajó ütközött Kréta partjainál
Utasokat szállító komp és teherhajó ütközött Kréta partjainál. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Utasokat szállító komp és teherhajó ütközött Kréta partjainál

Hangos roppanás hallatszott, ahogy a komp orra a teherhajó bal oldalának elejét összetörte, amely ütközés után hátrafelé kezdett sodródni.

Az incidens a krétai Souda kikötőjében történt. A helyi média által Elyros néven emlegetett komp 100 utast, 32 autót és 74 teherautót szállított. A Iosif K. teherhajó eközben 84 teherautót szállított. A balesetet követően személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Mindkét hajót a kikötőben horgonyozták le, amíg az incidens kivizsgálása folyamatban van. Egyik sem hajózhat tovább, amíg a tengerészeti hatóságok meg nem vizsgálták és hajózásra alkalmassági bizonyítványt nem adtak nekik - írta a Daily Mail.

@ta_nea.gr 🚢 Σούδα: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης του «ΕΛΥΡΟΣ» με το φορτηγό πλοίο «ΙΩΣΗΦ Κ» Την ώρα του συμβάντος, το «ΕΛΥΡΟΣ» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Πειραιά, μεταφέροντας 100 επιβάτες, 32 ΙΧ και 95 φορτηγά, ενώ το «ΙΩΣΗΦ Κ» εισερχόταν στο λιμάνι. Μετά τη σύγκρουση, το επιβατηγό πλοίο επέστρεψε στη Σούδα, ενώ το Λιμενικό διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση και στα δύο πλοία από νηογνώμονα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια το ταξίδι τους, ενώ οι επιβάτες του «ΕΛΥΡΟΣ» παραμένουν στο πλοίο μέχρι νεωτέρας. #eidiseis #ellada #tanea #chania #crete ♬ πρωτότυπος ήχος - ΤΑ ΝΕΑ

 

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