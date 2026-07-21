Elképesztő jelenet: 100 utassal a fedélzetén ütközött egy teherszállító hajónak egy komp

Összeütközött egy 180 méter hosszú, 100 utast szállító komp és egy teherhajó Kréta közelében. A keddi balesetről videó is készült. A felvételen jól látható, ahogy a két hatalmas jármű egymás felé halad a görög üdülősziget partjainál, miközben az egyik hajó folyamatos kürtöléssel próbálta jelezni a veszélyt.

Utasokat szállító komp és teherhajó ütközött Kréta partjainál. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Utasokat szállító komp és teherhajó ütközött Kréta partjainál

Hangos roppanás hallatszott, ahogy a komp orra a teherhajó bal oldalának elejét összetörte, amely ütközés után hátrafelé kezdett sodródni.

Az incidens a krétai Souda kikötőjében történt. A helyi média által Elyros néven emlegetett komp 100 utast, 32 autót és 74 teherautót szállított. A Iosif K. teherhajó eközben 84 teherautót szállított. A balesetet követően személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Mindkét hajót a kikötőben horgonyozták le, amíg az incidens kivizsgálása folyamatban van. Egyik sem hajózhat tovább, amíg a tengerészeti hatóságok meg nem vizsgálták és hajózásra alkalmassági bizonyítványt nem adtak nekik - írta a Daily Mail.